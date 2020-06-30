ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аномальная засуха: в Крыму реки превратились в ручьи

STYLERЖизнь    30.06.2020 - 21:54
Аномальная засуха: в Крыму реки превратились в ручьи
Засуха в Крыму превратила реки в ручьи (фото: pixabay.com)

На оккупированном полуострове реки превратились в ручьи

В аннексированном Россией Крыму наблюдается плачевная ситуация с местными реками, которые из-за сильной засухи просто испаряются. Речь идет о реках Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе. Данные реки берут свое начало на самом крупном горном плато на полуострове - Караби-Яйле. В Белогорске Танасу впадает в Биюк-Карасу.

По словам активиста движения "Свободный Крым" Решада Меметова, такая ситуация связана с тем, что весной почти не было осадков. И хотя в июне в Крыму были дожди, этого все равно недостаточно, чтобы пополнить местные подземные воды. А ведь именно с них берут питание истоки этих рек.

Аномальная засуха: в Крыму реки превратились в ручьи

Река Биюк-Карасу возле Белогорска (фото: krymr.com)

Он также отметил, чтобы подземные воды наполнились водой нужны продолжительные дожди. Кроме того, подобная ситуация наблюдается и с другими реками и водоемами полуострова. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Аномальная засуха: в Крыму реки превратились в ручьи

Река Танасу в Белогорском районе (фото: krymr.com)

Меметов также добавил, что из-за засухи также стремительно уменьшается вода в Белогорском и Тайганском водохранилище в Белогорском районе.

Напомним, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины сделал прогноз по Крыму, а также рассказал о возможной экологической катастрофе.

Ранее в сети показали плачевное состояние Межгорного водохранилища, которое до 2014 года было самым крупным из искусственных водоемов полуострова.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler

Теги Новости Украины Крымзасуха
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь