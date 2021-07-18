Под Житомиром коровы помогли поймать пьяного водителя, который устроил ДТП (видео)

В Житомирской области произошел курьезный случай. Полиция устроила погоню за пьяным водителем, который после ДТП решил скрыться. Задержать нарушителя удалось только тогда, когда в селе Рогачов ему путь преградили коровы.

Вечером 15 июля в полицию поступило сообщение о нетрезвом водителе Mercedes Vito в городе Новоград-Волынском. Правоохранители выехали проверить это.

Они увидели минивэн возле торгового заведения. Водитель в этом время был на улице, когда он увидел полицейских, то сразу же бросился к авто. Он быстро начал уезжать и пытался скрыться от правоохранителей.

Началась погоня, в ходе которой патрульные неоднократно требовали, чтобы водитель остановил авто, но он игнорировал это и постоянно создавал аварийные ситуации.

На одной из улиц он спровоцировал ДТП с полицейским авто и поехал дальше. Полицейские передали информацию об этом коллегам Барановского отделения, ведь неадекватный водитель выехал на территорию их обслуживания.

В селе Рогач путь ему преградила стадо домашнего скота. Это помогло правоохранителям подбежать до машины нарушителя и задержать его. Им оказался 41-летний житель с. Красиловки. В его крови обнаружили 3,11 промилле алкоголя.

Коровы помогли поймать пьяного водителя под Житомиром (видео: YouTube)