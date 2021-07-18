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Під Житомиром корови допомогли спіймати п'яного водія, який влаштував ДТП (відео)

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Житомир, Неділя 18 липня 2021 18:16
Під Житомиром корови допомогли спіймати п'яного водія, який влаштував ДТП (відео) Фото: під Житомиром поліція ганялася за п'яним водієм (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Житомирській області стався курйозний випадок. Поліція влаштувала погоню за п'яним водієм, який після ДТП вирішив сховатися. Затримати порушника вдалося тільки тоді, коли в селі Рогачів йому шлях перегородили корови.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Увечері 15 липня в поліцію надійшло повідомлення про нетверезого водія Mercedes Vito в місті Новоград-Волинському. Правоохоронці виїхали перевірити це.

Вони побачили мінівен біля торгового закладу. Водій в цьому час був на вулиці, коли він побачив поліцейських, то відразу ж кинувся до авто. Він швидко почав виїжджати і намагався втекти від правоохоронців.

Почалася погоня, в ході якої патрульні неодноразово вимагали, щоб водій зупинив авто, але він ігнорував це і постійно створював аварійні ситуації.

На одній з вулиць він спровокував ДТП з поліцейським авто і поїхав далі. Поліцейські передали інформацію про це колегам Барановського відділення, адже неадекватний водій виїхав на територію їх обслуговування.

У селі Рогач шлях йому перегородило стадо домашньої худоби. Це допомогло правоохоронцям підбігти до машини порушника і затримати його. Ним виявився 41-річний житель с. Красилівки. У його крові виявили 3,11 проміле алкоголю.

Корови допомогли спіймати п'яного водія під Житомиром (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Києві п'яне ДТП переросло в масову бійку і закінчилася переломом хребта у дівчини.

Ми також писали про те, що під Києвом злодії вдерлися в будинок пенсіонерів і катували їх.

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Житомир ДТП
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