Под Житомиром дети в погоне за лайками издевались над собакой
В селе Солотвин Житомирской области дети издевались над собакой в погоне за лайками в Instagram. В сети появилось видео, на котором дети бросают собаку в воду и снимают это все на телефон.
Об этом инциденте рассказала Ирина Мурга в Instagram.
По ее словам, девочка, которая так грубо обращается с животным, живет пгт Коцюбинское.
"Первое, что мы сейчас сделаем - напишем заявление в полицию по факту пропаганды и жестокого обращения с животными! Также собираем всю информацию о том, что за собачка на видео и какова ее судьба после действий этих ублюдков (и той что кидала и тех, что снимали видео)", - написала Ирина.
Пользователи сети прокомментировали это.
- Мне просто страшно подумать, что они сделали со второй собакой;
- Очень жаль, что их вырастили такими бессердечными;
- За свои поступки каждый должен отвечать и отвечать по закону!!! Пока все это остается безнаказанным, люди ничего не бояться и будут продолжать издеваться над животными…
- А что дальше будет? Такая жестокость;
- Это шок;
- Бессердечные дети, их родителей обязательно настигнет расплата, за то, что не воспитали людьми... В старости будут биты и выкинуты, возможно это даже будут снимать на видео. Я поражаюсь пофигизму, недородители рожают и все! Зачем ??? Портить жизнь другим, нормальным?
Напомним, в Одессе разгорелся скандал из-за живодеров, которые заморили голодом 40 котят.
Мы также писали о том, что в Киеве мужчина выбросил из окна кошку и четырех котят.