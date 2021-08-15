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Під Житомиром діти в гонитві за лайками знущалися з собаки

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Житомир, Неділя 15 серпня 2021 19:14
Під Житомиром діти в гонитві за лайками знущалися з собаки Фото: під Житомиром діти мучили собаку (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У селі Солотвин Житомирської області діти знущалися з собаки в гонитві за лайками в Instagram. У мережі з'явилося відео, на якому діти кидають собаку в воду і знімають це все на телефон.

Про цей інцидент розповіла Ірина Мурга в Instagram.

За її словами, дівчинка, яка так грубо поводиться з твариною, живе смт Коцюбинське.

"Перше, що ми зараз зробимо - напишемо заяву в поліцію за фактом пропаганди і жорстокого поводження з тваринами! Також збираємо всю інформацію про те, що за собачка на відео і яка її доля після дій цих виродків (і тієї що кидала і тих, що знімали відео)", - написала Ірина.

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Мені просто страшно подумати, що вони зробили з другою собакою;
  • Дуже шкода, що їх виростили такими безсердечними;
  • За свої вчинки кожен повинен відповідати і відповідати за законом!!! Поки все це залишається безкарним, люди нічого не боятися і будуть продовжувати знущатися з тварин ...
  • А що далі буде? Така жорстокість;
  • Це шок;
  • Безсердечні діти, їх батьків обов'язково наздожене розплата, за те, що не виховали людьми ... У старості будуть біти і викинуті, можливо це навіть будуть знімати на відео. Я дивуюся пофігізму, недобатьки народжують і все! Навіщо??? Псувати життя іншим, нормальним?

Нагадаємо, в Одесі розгорівся скандал через шкуродерів, які заморили голодом 40 кошенят.

Ми також писали про те, що в Києві чоловік викинув з вікна кішку і чотирьох кошенят.

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