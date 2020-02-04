В Житомире в карете "скорой" умер пациент: машина разваливалась на ходу

В Житомире в скорой помощи умер пациент. Машина не довезла мужчину до больницы 100 метров. Пациента везли в стареньком УАЗике прямо на холодном полу. Автомобиль в пути заглох и остановился. Пока водитель пытался его починить, мужчине стало хуже и он умер прямо в карете "скорой". Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Медсестра, которая сопровождала больного, не удосужилась вызвать еще одну машину скорой помощи. При этом в салоне находилось восемь человек. Пациента, который не мог сам ходить, положили просто на пол и 40 километров его подбрасывало на неровной дороге.

Медики говорят, что их машина только для транспортировки, оборудования для реанимации в нем нет.

Чтобы выяснить кто виноват, в больнице провели срочное совещание, и определили, что мужчина погиб вследствие "неправильного алгоритма действий по вызову скорой".

Дочь умершего мужчины обвиняет в смерти отца врачей. Сейчас решается вопрос о том, кто виноват в смерти мужчины и, как не допустить подобных случаев.

В Житомире в скорой помощи умер мужчина (ТСН)