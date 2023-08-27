Житло для переселенців у санаторіях: де поселять і хто зможе там отримати кімнату

Хто має право на житло у санаторії

У новому експериментальному проєкті Мінсоцполітики щодо надання житла можуть брати участь лише дві групи українців:

Люди похилого віку

Люди з інвалідністю

За словами начальниці ГУ Національної соціальної служби у Полтавській області Ліани Новосад, переселенці зможуть переїхати до санаторіїв із місць тимчасового житла у школах та інших приміщень, які не передбачені для постійного проживання.

Усі соціальні послуги з надання притулку, проживання, соціальної адаптації будуть для цих категорій громадян безкоштовні.

Де нададуть кімнати переселенцям

В експериментальному проєкті беруть участь зараз два українські санаторії - це "Слава" у Миргороді Полтавської області та "Батьківщина" у Трускавці Львівської області.

"Слава" розташований на березі річки Хорол, спеціалізація санаторію - лікування захворювань стравоходу та печінки, шлунка, кишечника, нервової та обмінної систем, жовчовивідних шляхів.

Стандартні та номери "економ" - це кімнати на 2 особи з мінімальним набором меблів, санвузлом.

"Батьківщина" - санаторій у курортному Трускавці, основна спеціалізація - гастроентерологія, урологія, порушення обміну речовин.

У цьому санаторії є одномісні номери з меблями та санвузлом, а також двомісні номери з вигодами.

Як отримати кімнату в санаторії

Для отримання детальної інформації щодо можливості поселення в кімнатах українського санаторію потрібно звернутися до органів соціального захисту за місцем фактичного проживання.