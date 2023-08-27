Житло для переселенців у санаторіях: де поселять і хто зможе там отримати кімнату

У Міністерстві соціальної політики розпочинають експериментальний проєкт для тимчасово переміщених осіб щодо надання житла у санаторіях. Наразі у проєкті беруть участь два санаторії - у Полтавській та Львівській областях.
Що це за проєкт, хто і як зможе там отримати кімнату – читайте у матеріалі Styler.
У новому експериментальному проєкті Мінсоцполітики щодо надання житла можуть брати участь лише дві групи українців:
За словами начальниці ГУ Національної соціальної служби у Полтавській області Ліани Новосад, переселенці зможуть переїхати до санаторіїв із місць тимчасового житла у школах та інших приміщень, які не передбачені для постійного проживання.
Усі соціальні послуги з надання притулку, проживання, соціальної адаптації будуть для цих категорій громадян безкоштовні.
В експериментальному проєкті беруть участь зараз два українські санаторії - це "Слава" у Миргороді Полтавської області та "Батьківщина" у Трускавці Львівської області.
"Слава" розташований на березі річки Хорол, спеціалізація санаторію - лікування захворювань стравоходу та печінки, шлунка, кишечника, нервової та обмінної систем, жовчовивідних шляхів.
Стандартні та номери "економ" - це кімнати на 2 особи з мінімальним набором меблів, санвузлом.
"Батьківщина" - санаторій у курортному Трускавці, основна спеціалізація - гастроентерологія, урологія, порушення обміну речовин.
У цьому санаторії є одномісні номери з меблями та санвузлом, а також двомісні номери з вигодами.
Для отримання детальної інформації щодо можливості поселення в кімнатах українського санаторію потрібно звернутися до органів соціального захисту за місцем фактичного проживання.
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