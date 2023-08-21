Переселенці можуть отримати субсидії на новому місці проживання. Ось як це зробити

Переселенці, які не зареєстровані, але фактично проживають на новому місці без договору оренди, можуть отримати субсидію.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Facebook .

Як переселенцям отримати субсидію на новому місці

Щоб оформити субсидію, переселенцям потрібно подати наступні документи:

заява про призначення субсидії

декларація про доходи та витрати, в якій зазначається склад сім'ї

паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

довідка про статус ВПО

Де можна оформити субсидію:

в уповноваженої посадової особи сільської, селищної, міської ради

в Центрі надання адміністративних послуг

в сервісному центрі Пенсійного фонду України

Також це можна зробити онлайн через портал Дія, портал електронних послуг ПФУ або ж мобільний застосунок Пенсійного фонду України, який доступний для Android та IOS.

Які доходи враховують при наданні субсидії

У разі звернення щодо питання призначення субсидії, враховують наступні фактори:

заробітну плату в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб

грошове забезпечення військовослужбовців

пенсію, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці

стипендію, зокрема із сумою її індексації (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа)

соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу

допомогу по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування

грошові перекази, отримані з-за кордону

дивіденди від цінних паперів

інші доходи, відомості про які отримано від Державної податкової служби України і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовані особою

Нагадаємо, що субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначають із місяця звернення до завершення опалювального сезону, тобто до 30 квітня.