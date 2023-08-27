Жилье для переселенцев в санаториях: где поселят, и кто сможет там получить комнату

Кто имеет право на жилье в санатории

В новом экспериментальном проекте Минсоцполитики по предоставлению жилья могут участвовать всего две группы украинцев:

Люди пожилого возраста

Люди с инвалидностью

По словам начальницы ГУ Национальной социальной службы в Полтавской области Лианы Новосад, переселенцы смогут переехать в санатории из мест временного жилья в школах и других помещений, которые не предусмотрены для постоянного проживания.

Все социальные услуги по предоставлению убежища, проживания, социальной адаптации будут для этих категорий граждан бесплатны.

Где предоставят комнаты переселенцам

В экспериментальном проекте участвуют сейчас два украинских санатория - это "Слава" в Миргороде Полтавской области и "Батьківщина" в Трускавце Львовской области.

"Слава" расположен на берегу реки Хорол, специализация санатория - лечение заболеваний пищевода и печени, желудка, кишечника, нервной и обменной систем, желчевыводящих путей.

Стандартные и номера "эконом" - это комнаты на 2 человек с минимальным набором мебели, санузлом.

"Батьківщина" - санаторий в курортном Трускавце, основная специализация - гастроэнтерология, урология, нарушение обмена веществ.

В этом санатории есть одноместные номера с мебелью и санузлом, а также - двухместные номера с удобствами.

Как получить комнату в санатории

Для получения детальной информации о возможности поселения в комнатах украинского санатория, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту фактического проживания.