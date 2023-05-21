"Жити щасливо і померти в один день": 5 трагічних історій, які трапилися на весіллях

"Сюрприз" від нареченого

Ця історія трапилася у Бразилії у грудні 2010 року на весіллі 29-річного Рожеріо Дамассен та 25-річної Кости Коельо.

Молодята були щасливими, веселилися та спілкувалися з гостями. Десь о 2:30 ночі наречений підійшов до батька і сказав: "Тату, я люблю тебе. Я дуже щасливий". Після цього наречений попросив гостей підійти, щоб він усім показати, який сюрприз він приготував для своєї дружини.

Рожеріо вийшов надвір, дістав револьвер і сховав його під одягом. Тоді повернувся до гостей, підійшов до коханої ніжно обійняв, поцілував та вистрілив їй у голову. Після цього він вбив шафера та відкрив вогонь по гостях. Через кілька хвилин наречений наклав на себе руки.

Родичі припускають, що наречений так міг вчинити через ревнощі. Він підозрював, що його кохана зраджує йому зі шафером.

Криваве кохання

У Великобританії у 2008 році Венді Шобрук та Беррі Джонсон святкували своє весілля. Але в якийсь момент наречена втекла зі свята, бо чоловік не приділив їй належної уваги.

Вдома подружжя гучно скандалило. Зі злості Венді підпалила ліжко коханого зі словами "гори в пеклі". А після цього поїхала до коханця Джорджа Октерлоні, з яким провела ніч.

Втім на ранок вона вирішила все обіграти за новим сценарієм - вона зателефонувала законному чоловікові й розповіла, що Джордж її зґвалтував. Беррі приїхав, аби захистити свою кохану й наніс Джорджу 38 ножових поранень.

Після чого пара поїхала до себе додому. Тільки через три дні тіло Джорджа знайшли, а криваве подружжя затримали. Баррі отримав до 12 років в'язниці, Венді - до 5.

Поки смерть не розлучить

Ця історія трапилася у США в 2019 році під час весілля Харлі Морган та Ріаннона Будро. Пара була знайома з 8 класу, а після школи Харлі зробив своїй коханій пропозицію й вони почали готуватися до шлюбної церемонії.

Молодята на святкуванні світилися від щастя. Вийшовши із РАГСу вони сіли у білий Chevrolet, який мав очолити весільний кортеж.

За кермом автомобіля був наречений. Він виїхав на шосе, де у їхню машину на великій швидкості врізалася вантажівка. Від сильного удару авто кілька разів перекинулося та скотилося у кювет. Пара померла на місці від отриманих травм.

Мати нареченого Кенія Морган розповіла, що подружнє життя молодят тривало менш як 5 хв.

Коронавірусне весілля

Ця трагедія сталася в Індії 2020 року під час першої хвилі коронавірусу. Уряд тоді заборонив проводити весільні церемонії, аби запобігти поширенню вірусу.

Але в цій місцевості Covid-19 не був поширений і багато хто не вірив у його існування. Тому коли у 30-річного нареченого піднялася температура, ніхто не занепокоївся.

Чоловік не став переносити святкування, випив кілька пігулок і вирушив до вівтаря. Пара відзначила весілля, а через кілька днів стан чоловіка погіршився й по дорозі до лікарні він помер.

Після цього усіх 360 гостей змусили здати тести на коронавірус. У 113 людей виявили хворобу. Це був наймасштабніший спалах вірусу в Паліганжі з початку пандемії.

Раптова загадкова смерть

Непоправна трагедія сталася на весіллі Денні Емслі та Клер 17 серпня 2018 року у Великій Британії. Пара організувала шлюбну церемонію у спа-готелі. На святі було 80 гостей.

Опівночі наречений пішов відпочивати в номер, а через годину Клер приєдналася на деякий час до нього, а потім пішла попрощатися із гостями. Втім, коли вона повернулася, Денні уже лежав бездиханно. Жодних ознак насильницької смерті не було.

Вже після похорону медики припустили, що це міг бути синдром раптової аритмічної смерті. Це генетичне порушення серцевого ритму, яке не проявляло себе аж до цього фатального дня.