"Жить счастливо и умереть в один день": 5 трагических историй, которые произошли на свадьбах

"Сюрприз" от жениха

Эта история произошла в Бразилии в декабре 2010 года на свадьбе 29-летнего Рожерио Дамассен и 25-летней Косты Коэльо.

Молодожены были счастливы, веселились и общались с гостями. Где-то в 2:30 ночи жених подошел к отцу и сказал: "Папа, я люблю тебя. Я очень счастлив". После этого жених попросил гостей подойти, чтобы всем показать, какой сюрприз он приготовил для своей жены.

Рожерио вышел на улицу, достал револьвер и спрятал его под одеждой. Тогда вернулся к гостям, подошел к любимой, нежно обнял, поцеловал и выстрелил ей в голову. Затем он убил шафера и открыл огонь по гостям. Через несколько минут жених покончил с собой.

Родственники предполагают, что жених так мог поступить из-за ревности. Он подозревал, что его возлюбленная изменяет ему со шафером.

Кровавая любовь

В Великобритании в 2008 году Венди Шобрук и Берри Джонсон праздновали свою свадьбу. Но в какой-то момент невеста сбежала с праздника, потому что мужчина не уделил ей должного внимания.

Дома супруги громко скандалили. Со злости Венди подожгла кровать любимого со словами "горы в аду". А после этого уехала к любовнику Джорджу Октерлони, с которым провела ночь.

Но на утро она решила все обыграть по новому сценарию - она позвонила мужу и рассказала, что Джордж ее изнасиловал. Берри приехал, чтобы защитить свою любимую и нанес Джорджу 38 ножевых ранений.

После чего пара уехала к себе домой. Только через три дня нашли тело Джорджа, а кровавых супругов задержали. Барри получил до 12 лет тюрьмы, Венди - до 5.

Пока смерть не разлучит

Эта история произошла в США в 2019 году во время свадьбы Харли Морган и Рианнона Будро. Пара была знакома с 8 класса, а после школы Харли сделал своей любимой предложение и они начали готовиться к брачной церемонии.

Молодожены на праздновании светились от счастья. Выйдя из ЗАГСа, они сели в белый Chevrolet, который должен был возглавить свадебный кортеж.

За рулем автомобиля был жених. Он выехал на шоссе, где в их машину на большой скорости врезался грузовик. От сильного удара авто несколько раз перевернулось и скатилось в кювет. Пара скончалась на месте от полученных травм.

Мать жениха Кения Морган рассказала, что супружеская жизнь молодоженов длилась менее 5 мин.

Коронавирусная свадьба

Эта трагедия произошла в Индии 2020 во время первой волны коронавируса. Правительство тогда запретило проводить свадебные церемонии, чтобы предотвратить распространение вируса.

Но в этой местности Covid-19 не был распространен и многие не верили в его существование. Поэтому, когда у 30-летнего жениха поднялась температура, никто не обеспокоился.

Мужчина не стал переносить празднование, выпил несколько таблеток и отправился к алтарю. Пара отметила свадьбу, а через несколько дней состояние мужчины ухудшилось и по дороге в больницу он скончался.

После этого всех 360 гостей вынудили сдать тесты на коронавирус. В 113 человек обнаружили болезнь. Это была самая масштабная вспышка вируса в Палиганже с начала пандемии.

Внезапная загадочная смерть

Непоправимая трагедия произошла на свадьбе Дэнни Эмсли и Клэр 17 августа 2018 года в Великобритании. Пара организовала брачную церемонию в спа-отеле. На празднике было 80 гостей.

В полночь жених пошел отдыхать в номер, а через час Клер присоединилась на некоторое время к нему, а потом пошла попрощаться с гостями. Но когда она вернулась, Дэнни уже лежал бездыханно. Никаких признаков насильственной смерти не было.

Уже после похорон медики предположили, что это был синдром внезапной аритмической смерти. Это генетическое нарушение сердечного ритма, которое не проявляло себя вплоть до этого рокового дня.