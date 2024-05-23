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"Жити для когось одного": Артем Пивоваров зізнався, чи дійсно має дружину

Артем Пивоваров розповів Раміні про своє особисте життя (фото: прес-служба)
Автор: Юлія Любченко

Артем Пивоваров - один з найпопулярніших українських співаків, який, до речі, зібрав рекордні 3 Палаци України на своїх концертах, де були повні зали людей. Він рідко дає інтерв’ю, але зараз вирішив зробити виключення та навіть відкрив завісу особистого життя.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Артема для Раміни на YouTube.

Артем Пивоваров прокоментував чутки про своє особисте життя та родину

"Я рідко говорю про особисте життя, тому що я і так постійно на публіці, є різні думки, трактування, мені навіть не потрібно нічого робити, про це все одно говоритимуть. Мені загалом не подобається медійна стигматизація, що якщо ти медійна особистість, маєш розповідати про своє життя. Я так само потребую уваги, любові, сексуального, фізичного контакту. Я така ж сама людина. Інститут сім'ї, відносини - це щось особисте, це для мене", - акуратно відійшов від теми співак. 

"Один філософ сказав: "Ти так часто намагаєшся бути особливим, одним серед мільйонів, але забуваєш жити для когось одного”. Я не забуваю жити для когось одного", - резюмував Пивоваров.

Артем Пивоваров розповів Раміні про своє особисте життя (фото: прес-служба)

Також Артем пригадав свої сосунки з у підлітковому віці та зізнався, що любив старших дівчат. 

"Я був сміливим. Давайте будемо чесними, всі провінційні дівчата якось мали вібрації до більш сміливих, до розбишак і поганих хлопців. Мабуть, цей досвід, який був у мене, враховуючи, що десь у 9-10 років мені вже потрібно було подорослішати й працювати - це відчували дорослі дівчата, з якими я зустрічався", - розповів Артем.

Артист зазначив, що ці стосунки були у віці 13-14 років, відповідно його дівчатам було приблизно 18 років, але про вік юнака тоді ніхто не питав. 

Раміна вирішила не втрачати можливості та витягнула з артиста всі деталі особистого життя, тому тема зайшла і про секс у житті Пивоварова, щоправда, мова пішла лише про перший досвід.

"Перший сексуальний досвід трапився у мої 14 років, їй було 17 років", - коротко відповів Артем.

 

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