"Жить для кого-то одного": Артем Пивоваров признался, действительно ли у него есть жена

Артем Пивоваров прокомментировал слухи о своей личной жизни и семье

"Я редко говорю о личной жизни, потому что я и так постоянно на публике, есть разные мнения, трактовки, мне даже не нужно ничего делать, об этом все равно будут говорить. Мне вообще не нравится медийная стигматизация, что если ты медийная личность, имеешь рассказывать о своей жизни. Я так же нуждаюсь в внимании, любви, сексуальном, физическом контакте. Я такой же человек. Институт семьи, отношений - это что-то личное, это для меня", - аккуратно отошел от темы певец.

"Один философ сказал: "Ты так часто пытаешься быть особенным, одним из миллионов, но забываешь жить для кого-то одного”. Я не забываю жить для кого-нибудь одного", - резюмировал Пивоваров.

Артем Пивоваров рассказал Рамине о своей личной жизни (фото: пресс-служба)

Также Артем вспомнил свои отношения в подростковом возрасте и признался, что любил девушек постарше.

"Я был смелым. Давайте будем честными, все провинциальные девушки как-то имели вибрации к более смелым, к разбойникам и плохим парням. Пожалуй, этот опыт, который был у меня, учитывая, что где-то в 9-10 лет мне уже нужно было повзрослеть и работать - это чувствовали взрослые девушки, с которыми я встречался", - рассказал Артем.

Артист отметил, что эти отношения были в возрасте 13-14 лет, соответственно, его девушкам было примерно 18 лет, но о возрасте юноши тогда никто не спрашивал.

Рамина решила не упускать возможности и вытащила из артиста все детали личной жизни, поэтому тема зашла и о сексе в жизни Пивоварова, правда, речь пошла только о первом опыте.

"Первый сексуальный опыт случился в мои 14 лет, ей было 17 лет", - коротко ответил Артем.