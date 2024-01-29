UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителям Києва розказали, коли орієнтовно відновлять роботу закриті станції метро

Фото: Коли запрацюють закриті станції метро у Києві (facebook.com/t.m.kozak)
Автор: Людмила Жукова

В Києві 8 грудня закрили шість станцій метро на "синій гілці" через затоплення тунелю. Багатьох мешканців столиці хвилює питання, коли ж запрацюють закриті станції підземки.

Про стан ремонту на сьогодні розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис депутата Київради Тараса Козака у Facebook.

Що зараз в тунелі під станцією Деміївська

Депутат розказав, що  днями відбулося виїзне засідання Тимчасової Контрольної Комісії Київської Міської Ради щодо аварійної ситуації на метрополітені.

На сьогодні в рамках контраварійних робіт демонтовано колії, тунель знеструмлено та тимчасово посилено риштуванням усередині на ділянці 72 метри. Поставлені у грудні маячки, які повинні сигналізувати про продовження руйнування, не пошкоджені.

Також поверхня місця аварії укріплюється для того, щоб могла працювати важка техніка. Планується вирити котлован (глибина 5.2-8.2 м) та провести додаткові експертизи стану ґрунтів. Також попередньо заплановано замінити бетонний тунель на ділянці 27 метрів, додатково посилити його за рахунок хімічного укріплення ґрунтів ззовні та металічного каркасу всередині тунелю.

Тунель на станції метро Деміївська у такому стані (фото: facebook.com/t.m.kozak)

Коли відкриють закриті станції метро

За словами Козака, строки відновлення експлуатації наразі називаються початок червня.

"Кошторис ремонтних робіт поки невідомий, буде ухвалюватися після закінчення експертиз та узгодження проєкту. Поки відкрите питання, за чий рахунок буде проведено ремонт", - повідомив депутат Київради.

Нагадаємо, що в Києві у переході метро "Майдан Незалежності" впала стеля.

Читайте також, коли метро в Києві може запрацювати за різними прогнозами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київметро