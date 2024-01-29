Жителям Києва розказали, коли орієнтовно відновлять роботу закриті станції метро

Що зараз в тунелі під станцією Деміївська

Депутат розказав, що днями відбулося виїзне засідання Тимчасової Контрольної Комісії Київської Міської Ради щодо аварійної ситуації на метрополітені.

На сьогодні в рамках контраварійних робіт демонтовано колії, тунель знеструмлено та тимчасово посилено риштуванням усередині на ділянці 72 метри. Поставлені у грудні маячки, які повинні сигналізувати про продовження руйнування, не пошкоджені.

Також поверхня місця аварії укріплюється для того, щоб могла працювати важка техніка. Планується вирити котлован (глибина 5.2-8.2 м) та провести додаткові експертизи стану ґрунтів. Також попередньо заплановано замінити бетонний тунель на ділянці 27 метрів, додатково посилити його за рахунок хімічного укріплення ґрунтів ззовні та металічного каркасу всередині тунелю.

Тунель на станції метро Деміївська у такому стані (фото: facebook.com/t.m.kozak)

Коли відкриють закриті станції метро

За словами Козака, строки відновлення експлуатації наразі називаються початок червня.

"Кошторис ремонтних робіт поки невідомий, буде ухвалюватися після закінчення експертиз та узгодження проєкту. Поки відкрите питання, за чий рахунок буде проведено ремонт", - повідомив депутат Київради.