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Жителям Киева рассказали, когда ориентировочно возобновят работу закрытые станции метро

Фото: Когда заработают закрытые станции метро в Киеве (facebook.com/t.m.kozak)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 8 декабря закрыли шесть станций метро на "синей ветке" из-за затопления тоннеля. Многих жителей столицы волнует вопрос, когда заработают закрытые станции подземки.

О состоянии ремонта сегодня рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост депутата Киевсовета Тараса Козака в Facebook.

Что сейчас в тоннеле под станцией Демеевская

Депутат рассказал, что на днях прошло выездное заседание Временной Контрольной Комиссии Киевского Городского Совета по аварийной ситуации на метрополитене.

На сегодняшний день в рамках контраварийных работ демонтированы рельсы, тоннель обесточен и временно усилен рихтованием внутри на участке 72 метра. Поставленные в декабре маячки, которые должны сигнализировать о продолжении разрушения, не повреждены.

Также поверхность места аварии укрепляется для того, чтобы могла работать тяжелая техника. Планируется вырыть котлован (глубина 5,2-8,2 м) и провести дополнительные экспертизы состояния почв. Также предварительно запланировано заменить бетонный тоннель на участке 27 метров, дополнительно усилить его за счет химического укрепления грунтов снаружи и металлического каркаса внутри тоннеля.

Тоннель на станции метро Демеевская в таком состоянии (фото: facebook.com/tmkozak)

Когда откроют закрытые станции метро

По словам Козака, сроки восстановления эксплуатации называются начало июня.

"Смета ремонтных работ пока неизвестна, будет приниматься после окончания экспертиз и согласования проекта. Пока открыт вопрос, за чей счет будет произведен ремонт", - сообщил депутат Киевсовета.

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