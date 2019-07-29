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Жители Первомайска пришли встречать Зеленского, но он не приехал: кто виноват?

STYLERКурьезы    29.07.2019 - 12:31
Жители Первомайска пришли встречать Зеленского, но он не приехал: кто виноват?
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Сотни жителей Первомайска стали жертвами фейка о приезде Зеленского в их город

Жители Первомайска Николаевской области пришли в центр города, чтобы поприветствовать Владимира Зеленского. Но президент Украины так и не приехал. В принципе, визит в этот город у гаранта даже не был запланирован на 27 июля. 

Как пишет интернет-газета "Новости N", дело в том, что в социальных сетях накануне был опубликован пост о том, что в городе активно ремонтируют дорогу и "наводят марафет". А это, по мнению многих горожан, означало, что местная власть готовится встречать президента.

Информация о возможном визите Зеленского в Первомайск быстро разлетелась в сети.

"Это правда, что 27 июля приезжает Зеленский в Первомайск?" - поинтересовалась Анна Татуревич и добавила: "Я слышала, что он будет в Вознесенске. Может, заедет к нам?"

"Посмотрите по порядкам в городе. Если наводиться порядок - значит приедет", - посоветовала другая женщина.

Жители Первомайска пришли встречать Зеленского, но он не приехал: кто виноват?

Скриншот (facebook.com/groups/pervomaiskonline)

Жители Первомайска пришли встречать Зеленского, но он не приехал: кто виноват?

Скриншот (facebook.com/groups/pervomaiskonline)

Жители Первомайска пришли встречать Зеленского, но он не приехал: кто виноват?

Скриншот (facebook.com/groups/pervomaiskonline)

В итоге, около сотни жителей Первомайска "повелись" на слухи в соцсетях и 27 июля все же вышли в центр города на встречу с Зеленским. Сам президент в тот день был в Одессе, а соответственно визит в Николаевскую область у него запланирован не был.

 

Люди пришли на "встречу" с Зеленским (фото: facebook.com/vyacheslav.khomenko.3)

Жители Первомайска пришли встречать Зеленского, но он не приехал: кто виноват?

Скриншот (facebook.com/groups/pervomaiskonline)

Люди подождали несколько часов и разошлись.

Напомним, что ранее Зеленский в Одессе рассмешил сеть пляжным фото с собачкой.

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