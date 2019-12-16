Жители Киева слышали над городом жуткий шум: что происходит

В Киеве слышали сильный шум (фото: unsplash.com)

Жителей Киева озадачил странный и загадочный шум

В Киеве утром, 16 декабря, был слышен страшный гул, который особенно озадачил жителей Левого берега. Отчетливее всего жуткий звук слышали около метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки", а также около метро "Выдубичи" на Правом берегу.

Кое-кто даже пытался измерить уровень шума и пришел к выводу, что он значительно превышает норму, которую обычно фиксируют в районе. Гул напоминал звук быстро приближающегося самолета.

В Киеве слышали сильный гул (скрин: kiev.informator.ua)

Большинство жителей района были уверены, что гул доносится с местной тепловой электростанции (ТЭЦ). При этом по утверждению тех, кто слышал гул, он звучал по-настоящему жутко.

В Киеве слышали сильный гул (скрин комментариев)

Пресс-служба ГСЧС столицы сообщила, что причиной странного гула стали некие технические работы, проводимые на ТЭЦ. В экстренной службе уверили, что ничего необычного или опасного не происходит.

Тепловые электростанции всегда издают звук, но в некоторых случаях он может быть особенно сильным. К примеру, так происходит во время сброса лишнего пара. Такие меры применяются в случае потепления.

Отметим, что всего в столице три ТЭЦ: ТЭЦ-5 на улице Промышленной, 4, ТЭЦ-6 на Пуховской, 1-а и Дарницкая ТЭЦ на Гната Хоткевича, 20.

ТЭЦ-5 находится на "Выдубичах" (улица Промышленная, 4). Объект ввели в эксплуатацию в 1971 году. Очевидно, что особенности работы этой ТЭЦ стали причной волнения киевлян.

В Киеве слышали сильный гул (ТЭЦ-6, фото: uk.wikipedia.org)