У Києві просять дозволити таксі в новорічну ніч: що відомо

Деякі мешканці Києва стурбовані, як вони добиратимуться з гостей в новорічну ніч. Найбільш активні прибічники гарного відпочинку навіть створили петицію і розмістили її на сайті Київської міської ради.

Що про це відомо - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Автор петиції №11589, Євгеній Олександрович Чиж, звернувся до влади з прохання видати водіям таксі спеціальні перепустки, які в ніч на 1 січня дозволять їм займатися пасажироперевезенням.

"Пропоную видати водіям таксі спецпропуски з дозволом на роботу в ніч з 31.12.2022 по 01.01.2023 аби мешканці та гості столиці змогли спокійно зібратись і доїхати додому чи то в гості до друзів/родичів до 12 години ночі та добратися своїх домівок після 12 годин ночі", - говориться в тексті електронного документу.

Звернення з'явилося на сайті міськради 9 грудня і наразі набрало близько 500 підписів з 6 тисяч. Якщо вдасться набрати необхідний мінімум, петицію буде розглянуто.

В Києві просять дозволу на переміщення в новорічну ніч (скриншот)

Нагадаймо, що в Києві діє комендантська година з 23:00 до 5:00. Дозвіл на пересування мають лише екстрені служби, а також особи зі спецперепустками.