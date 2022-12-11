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В Киеве просят разрешить такси в новогоднюю ночь: что известно

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Киев, Воскресенье 11 декабря 2022 12:25
В Киеве просят разрешить такси в новогоднюю ночь: что известно В Киеве просят разрешить такси в новогоднюю ночь (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые жители Киева озабочены, как они будут добираться из гостей в новогоднюю ночь. Наиболее активные приверженцы хорошего отдыха даже создали петицию и разместили ее на сайте Киевского городского совета.

Что об этом известно – читайте ниже в нашем материале Styler.

Автор петиции №11589, Евгений Александрович Чиж, обратился к власти по просьбе выдать водителям такси специальные пропуски, которые в ночь на 1 января позволят им заниматься пассажироперевозкой.

"Предлагаю выдать водителям такси спецпропуски с разрешением на работу в ночь с 31.12.2022 по 01.01.2023 чтобы жители и гости столицы смогли спокойно собраться и доехать домой или в гости к друзьям/родственникам до 12 часов ночи и добраться до своих домов после 12 ночи", - говорится в тексте электронного документа.

Обращение появилось на сайте горсовета 9 декабря и набрало около 500 подписей из 6 тысяч. Если удастся набрать необходимый минимум, петиция будет рассмотрена.

В Киеве просят разрешить такси в новогоднюю ночь: что известно

В Киеве просят разрешения на перемещение в новогоднюю ночь (скриншот)

Напомним, что в Киеве действует комендантский час с 23:00 до 5:00. Разрешение на передвижение имеют только экстренные службы, а также лица со спецпропусками.

Раньше мы писали, что Киев накрыло туманом и водителей просят быть осторожными за рулем.

Кроме того читайте, какая будет погода на Новый год.

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