В Киеве просят разрешить такси в новогоднюю ночь: что известно

Некоторые жители Киева озабочены, как они будут добираться из гостей в новогоднюю ночь. Наиболее активные приверженцы хорошего отдыха даже создали петицию и разместили ее на сайте Киевского городского совета.

Что об этом известно – читайте ниже в нашем материале Styler.

Автор петиции №11589, Евгений Александрович Чиж, обратился к власти по просьбе выдать водителям такси специальные пропуски, которые в ночь на 1 января позволят им заниматься пассажироперевозкой.

"Предлагаю выдать водителям такси спецпропуски с разрешением на работу в ночь с 31.12.2022 по 01.01.2023 чтобы жители и гости столицы смогли спокойно собраться и доехать домой или в гости к друзьям/родственникам до 12 часов ночи и добраться до своих домов после 12 ночи", - говорится в тексте электронного документа.

Обращение появилось на сайте горсовета 9 декабря и набрало около 500 подписей из 6 тысяч. Если удастся набрать необходимый минимум, петиция будет рассмотрена.

В Киеве просят разрешения на перемещение в новогоднюю ночь (скриншот)

Напомним, что в Киеве действует комендантский час с 23:00 до 5:00. Разрешение на передвижение имеют только экстренные службы, а также лица со спецпропусками.