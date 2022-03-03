Жители Херсона показали растяжки, которые путинские оккупанты расставили по городу

В Херсоне российские оккупанты начали минировать город , а именно оставлять "растяжки" по городу.

В частности, такие растяжки путинские военные оставили возле ТРК "Скифия".

"Мир по-русски сегодня выглядит следующим образом Асвабадітєлі Херсона ставят растяжки в жилых районах города. Скоро сами же на них и подорвутся. ВСУ меньше работы будет", - говорится в сообщении.

Автор видео показывает, что растяжка примотана к забору синей изолентой, а от нее натянута нить непосредственно к взрывному устройству.