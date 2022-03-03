Ситуация в Херсоне прямо сейчас: что происходит в городе

Херсон и область стали одной из самых горячих точек после ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля. Уже который день продолжается противостояние украинского народа и военных против агрессии России.

О том, что сейчас происходит в Херсоне и области - в текстовом онлайне РБК-Украина.

20:09 В Херсоне оккупанты захватили телебашню.Из разных районов города сообщают, что в Херсоне не работают приставки Т2 и кабельные каналы. Смотреть украинские телеканалы жители могут только через интернет.

Председатель ОГА Геннадий Лагута подозревает, что оккупанты намерены через каналы связи распространять дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ".

Он говорит, что это - ФЕЙК, и просит узнавать информацию только из проверенных источников.

19:00 В Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК "Суспільне мовлення: Херсон".

По имеющейся информации, россияне через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ".

18:00 "На складе в здании Территориального управления Службы судебной охраны в Херсонской области были остатки формы сотрудников и два авто почти без горючего. Это все, чем могли завладеть оккупанты, когда ворвались в здание", - сообщает судебная охрана.

14:45 Враг начал минировать Херсон. Очевидцы сообщают, что они установили "растяжки" в центре города - вблизи здания ТРК "Скифия".

13:00 Председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщил, что оккупанты полностью заняли здание областной госадминистрации.

11:50 10 улиц в Херсоне, частично Чернобаевка и Степановка и полностью Киндейка и Антоника остаются без электроснабжения на 3 марта.

08:48 "Херсон. Аэропорт. По предварительным данным, все разбито, что стояло, и вертолеты и технику ПВО", - говорится в официальном сообщении.

06:45 В Херсоне этой ночью раздавались мощные взрывы, объявляли воздушную тревогу. Жители города, в котором по что находятся российские оккупанты, пишут в сети о стрельбе в районе села Чернобаевка рядом с Херсоном. Причина взрывов пока неизвестна, возможно, это результат работы систем ППО ВСУ.

02:00 Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута рассказал о том, что к нему поступают сотни сообщений о случаях мародерства в магазинах города.

Будет сформирован единый гуманитарный конвой помощи для Херсона и области. Сейчас формируется список всех необходимых вещей.

21:35 2 марта Во многих населенных пунктах Херсонской области сейчас есть проблема с обеспечением медикаментами и пищевыми продуктами. В некоторых – нужно восстанавливать газо- и электроснабжение.

19:30 Жителей Херсона срочно просят не находиться на улице - оккупанты есть во всех районах города и могут открывать огонь на поражение, сообщает глава Херсонской ОГА.

16:00 В горсовете отчитались о количестве погибших за 1-2 марта. Потери среди мирных жителей составляют более 30 человек, есть женщины и дети.

11:45 Из-за обстрелов в некоторых районах Херсона нет воды, газа и света, - городской совет.

08:50 2 марта Прогремели мощные взрывы в районе аэропорта Херсона. По словам главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты, город полностью оточен врагом. Ночью было слышно много выстрелов, взрывов, горело здание СБУ. Также оккупанты совершили мародерство во многих аптеках и магазинах.

01:50 Оккупанты продолжают обстреливать Херсон. В Днепровском районе на улице Перекопской они попали в многоэтажку.

20:00 На шестой день войны России против Украины продолжаются уличные бои в Херсоне. В город вошли российские танки и БТРы, закрепившись в нескольких точках областного центра, войска противника окапываются на позициях.

Об этом РБК-Украина рассказал мэр города Игорь Колыхаев.

"Думаю, это регулярная российская армия. Отпор осуществляется только силами терробороны", - сказал он.

По его словам, власти пытаются своими силами погасить пожары, которые возникли. В городе зафиксированы случаи мародерства.

"Все мы с замами находимся в горсовете, координируем работу тех служб, которые готовы выезжать, которые не боятся. Потому что идет отключения газа из-за попадания в дома. Идет отключение электричества", - добавил Колыхаев.

17:00 Вражеский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей, которые тушили пожар в ТРЦ "Фабрика". К счастью, без пострадавших.

15:13 В городе горит ТРЦ Фабрика.

13:00 Стало известно, что в Херсоне снаряды российских оккупантов попали в жилые дома.

12:46 Начальник управления гражданской защиты Херсона Александр Лещенко сообщает, что терроборона по домам и квартирам не ходит. Херсонцы, не открывайте никому дверь!

12:16 В горсовете предупредили о провокациях:

"В городе не проводят эвакуацию! Это провокация! Не садитесь в незнакомые авто, не выходите на улицу!"

А также призвали не пользоваться временно лифтами!

11:48 Жители Херсона сообщают о залповых обстрелах на ХБК и Таврическом.

10:50 в области объявлена воздушная тревога!

10:30 Председатель ОГА Геннадий Лагута предупредил, что в Херсоне оккупанты, которые заходят на территорию города, захватывают местных жителей в плен. Вероятно их будут использовать как живой щит для продвижения вперед.

Военную технику видели в районе автовокзала:

10:00 Продолжается эвакуация жители Веселого и Казацкого. Сбор в 11:40 1 марта у здания сельсовета (Казацкое) и дома культуры (Веселое).

9:15 Херсон остается под контролем Украины после ночной попытки русских войск штурма. Город не попадал под обстрел, сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

09:00 Жители Чернобаевки выставили в соцсети фото и видео разрушенных домов после ночи с 28 февраля на 1 марта.

08:30 По информации Геннадия Лагуты, председателя Херсонской ОГА, в Херсоне, в частности, в Шуменском микрорайоне утром появилось много рашистов. Они ходят по улицам, пока никого не трогают.

Слышны выстрелы в районе эпицентра на ХБК и возле ТЭЦ!

"Прошу оставаться всех дома и не подвергаться опасности. Не провоцировать врага, ведь это очень опасно. Не подходите, не общайтесь с ними. Видите - идите в другую сторону!" - написал чиновник.