Мешканці Херсона показали розтяжки, які путінські окупанти розставили по місту

В Херсоні російські окупанти почали мінувати місто, а саме залишати "розтяжки" по місту.
Місцеві мешканці показали, як виглядають подібні пастки, повідомляє ЗСУ.
Зокрема, такі розтяжки путінські військові залишили біля ТРК "Скіфія".
"Мир по-русски сьогодні має такий вигляд Асвабадітєлі Херсона ставлять розтяжки у житлових районах міста. Скоро самі ж на них і підірвуться. ЗСУ менше роботи буде", - говориться в повідомленні.
Автор відео показує, що розтяжка примотана до забору синьою ізолєнтою, а від неї натягнута нитка безпосередньо до вибухового пристрою.
Раніше в ЗСУ показали, що залишилося від колони ворожої техніки після роботи нашого Байрактара.
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