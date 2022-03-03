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Мешканці Херсона показали розтяжки, які путінські окупанти розставили по місту

Автор: Світлана Мащенко

В Херсоні російські окупанти почали мінувати місто, а саме залишати "розтяжки" по місту.

Місцеві мешканці показали, як виглядають подібні пастки, повідомляє ЗСУ.

Зокрема, такі розтяжки путінські військові залишили біля ТРК "Скіфія".

"Мир по-русски сьогодні має такий вигляд Асвабадітєлі Херсона ставлять розтяжки у житлових районах міста. Скоро самі ж на них і підірвуться. ЗСУ менше роботи буде", - говориться в повідомленні.

Автор відео показує, що розтяжка примотана до забору синьою ізолєнтою, а від неї натягнута нитка безпосередньо до вибухового пристрою.

Раніше в ЗСУ показали, що залишилося від колони ворожої техніки після роботи нашого Байрактара.

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