Мешканці Херсона показали розтяжки, які путінські окупанти розставили по місту

В Херсоні російські окупанти почали мінувати місто , а саме залишати "розтяжки" по місту.

Зокрема, такі розтяжки путінські військові залишили біля ТРК "Скіфія".

"Мир по-русски сьогодні має такий вигляд Асвабадітєлі Херсона ставлять розтяжки у житлових районах міста. Скоро самі ж на них і підірвуться. ЗСУ менше роботи буде", - говориться в повідомленні.

Автор відео показує, що розтяжка примотана до забору синьою ізолєнтою, а від неї натягнута нитка безпосередньо до вибухового пристрою.