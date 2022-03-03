В ВСУ показали, что осталось от колонны вражеской техники после работы нашего Байрактара

В Вооруженных силах Украины показали, что осталось от колонны вражеской российской техники после работы беспилотника Байрактара.

Кадры с последствиями работы нашего беспилотника показали в ВСУ.

Байрактар - это ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета, которым украинские военные уничтожают врага от начала вторжения российских войск на территорию нашего государства.

"Херсонская область Широкая Балка. Последнее, что почувствовали оккупантские мрази - невидимый вздох "Байрактара". И кто это сделал?" - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что на значительном участке дороги разбита и разбросана российская военная техника.

Ранее в ВСУ также показали, как под Киевом тонут подбитые российские вертолеты.

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