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Жители Херсона показали растяжки, которые путинские оккупанты расставили по городу

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Херсон, Четверг 03 марта 2022 16:42
Жители Херсона показали растяжки, которые путинские оккупанты расставили по городу Коллаж РБК-Украина: оккупанты минируют Херсон
Автор: Светлана Мащенко

В Херсоне российские оккупанты начали минировать город, а именно оставлять "растяжки" по городу.

Местные жители показали, как выглядят подобные ловушки, сообщает ЗСУ.

В частности, такие растяжки путинские военные оставили возле ТРК "Скифия".

"Мир по-русски сегодня выглядит следующим образом Асвабадітєлі Херсона ставят растяжки в жилых районах города. Скоро сами же на них и подорвутся. ВСУ меньше работы будет", - говорится в сообщении.

Автор видео показывает, что растяжка примотана к забору синей изолентой, а от нее натянута нить непосредственно к взрывному устройству.

Ранее в ВСУ показали, что осталось от колонны вражеской техники после работы нашего Байрактара.

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