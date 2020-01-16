Жители Донецка рассказали про оккупированный город: пусто, работы нет (видео)

На Донбассе на КПВВ "Марьинка" в очередях собираются около 6-7 тысяч человек за день - жители ОРДЛО приезжают из оккупированного Донецка на свободную от боевиков территорию, и в большинстве случаев за украинской пенсией.

По данным офиса омбудсмена о гражданских потерях на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе, в течение прошлого года в очередях скончались 27 человек.

Людям сначала приходится пройти блокпосты "ДНРовцев", затем пункт пересечения, после этого нужно проехать "нулевые позиции" уже на подконтрольной власти территории, пройти контроль на КВПП и выстоять очередь на автобус, после чего двинуться к одному из ближайших городков. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как рассказывают жители временно оккупированных районов, Донецк сильно изменился.

"Город пуст. Кругом "аренда", магазины не работают, транспорт работает плохо, работы нет", - признался один из мужчин.

Он и его семья пострадали за проукраинскую позицию: оккупанты сажали дочь за сине-желтый флаг, а мужчине пробили голову за участие в митинге за Украину.

На вопрос о том, куда едут работать жители Донецка, отвечает, что "Умные - в Украину, не очень - в Россию".

Уже шестой год на этом месте люди говорят о собственном равнодушии.

"Я хочу, чтобы все люди дружили", - отвечают на вопросы о том, хотят ли они, чтобы Донецк стал украинским.

Кроме того, люди не скрывают наличие помимо украинского паспорта еще и РФ и "паспорта" "ДНР", и ничего страшного в этом не видят.

В этой очереди люди твердо убеждены в одном: какой жизнью будет жить город Донецк, от них абсолютно не зависит: "От высшего круга все зависит".

Жители Донецка рассказали, что происходит в оккупированном городе