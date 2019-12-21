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Мы ждем с 2014 года: житель Донецка рассказал, как встретят ВСУ на Донбассе

STYLERЖизнь    21.12.2019 - 14:29
Мы ждем с 2014 года: житель Донецка рассказал, как встретят ВСУ на Донбассе
Бойцы ВСУ на Донбассе (фото: РБК-Украина)

В передаче Янины Соколовой житель Донецка поделился своими мыслями о приходе ВСУ

В Донецке местные жители с нетерпением ждут украинских военных и освобождение города от оккупации боевиков "ДНР". Об этом сообщил сам местный житель Донецкой области, который поговорил с ведущей Яниной Соколовой в прямом эфире ее программы. По его словам, тут ждут ВСУ с шампанским и криками: "Слава Украине".

"Ждем Украину, ждем полностью. Пусть не рассказывают там, что тут все процветает. Мы ждем еще, я вам честно скажу, с 2014 года. У моей бабушки стоит бутылка шампанского, которая с 2014 года ждет наших ребят, чтобы их встретить со "Слава Украине!" – рассказал мужчина.

Также мужчина опроверг фейк, который настойчиво твердят российские журналисты, о том, что на Донбассе идет гражданская война. По словам дончанина, это война Украины с Россией и не иначе.

"Россиянам тут нечего делать. Нет тут "гражданской" войны. Есть российско-украинская война", – заявил мужчина.

В Донецке ждут украинских военных (YouTube)

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