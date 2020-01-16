Жителі Донецька розповіли про окуповане місто: порожньо, роботи немає (відео)

На Донбасі на КПВВ "Маріїнка" в чергах збираються близько 6-7 тисяч людей за день - жителі ОРДЛО приїжджають з окупованого Донецька на вільну від бойовиків територію, і в більшості випадків за української пенсією.

За даними офісу омбудсмена про громадянські втрати на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі, протягом минулого року в чергах померли 27 людей.

Людям спочатку доводиться пройти блокпости "ДНРівців", потім пункт перетину, після цього потрібно проїхати "нульові позиції" вже на підконтрольній владі території, пройти контроль на КВПП та вистояти чергу на автобус, після чого рушити до одного з найближчих містечок. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як розповідають жителі тимчасово окупованих районів, Донецьк сильно змінився.

"Місто порожнє. Кругом "оренда", магазини не працюють, транспорт працює погано, роботи немає", - зізнався один з чоловіків.

Він та його родина постраждали за проукраїнську позицію: окупанти саджали дочку за синьо-жовтий прапор, а чоловікові пробили голову за участь у мітингу за Україну.

На питання про те, куди їдуть працювати жителі Донецька, відповідає, що "Розумні - до України, не дуже - до Росії".

Вже шостий рік на цьому місці люди говорять про власну байдужість.

"Я хочу, щоб всі люди дружили", - відповідають на запитання про те, чи хочуть вони, щоб Донецьк став українським.

Крім того, люди не приховують наявність крім українського паспорта ще й РФ і "паспорта" "ДНР", і нічого страшного в цьому не бачать.

У цій черзі люди твердо переконані в одному: який життям житиме місто Донецьк, від них абсолютно не залежить: "Від вищого кола все залежить".

Жителі Донецька розповіли, що відбувається в окупованому місті