Жителей украинских городов предупредили о метках, которые оставляют на квартирах мародеры

Согласно сообщениям Telegram-каналов, в частности, в столице зафиксированы многочисленные случаи наклеивания "объявлений" на замки для проверки квартир, из которых выехали хозяева после начала вторжения российских войск на территорию Украины.

"Просьба к жителям во всех городах - снимайте такие метки! Их лепят мародеры. Не будьте равнодушными осматривайте регулярно каждый свой этаж", - говорится в сообщении.

В одном из Telegram-каналов Киева показали, как мародеры попытались взломать вход в дом.