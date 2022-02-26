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Жителей украинских городов предупредили о метках, которые оставляют на квартирах мародеры

Автор: Светлана Мащенко

Жителей украинских городов предупредили о вероятности мародерства в квартирах и показали метки, которые могут оставлять злоумышленники на дверях.

Как они могут выглядеть - читайте ниже в материале.

Согласно сообщениям Telegram-каналов, в частности, в столице зафиксированы многочисленные случаи наклеивания "объявлений" на замки для проверки квартир, из которых выехали хозяева после начала вторжения российских войск на территорию Украины.

"Просьба к жителям во всех городах - снимайте такие метки! Их лепят мародеры. Не будьте равнодушными осматривайте регулярно каждый свой этаж", - говорится в сообщении.

В одном из Telegram-каналов Киева показали, как мародеры попытались взломать вход в дом.

Напомним, что 26 февраля Виталий Кличко и Национальная гвардия обратились к жителям Киева с просьбой не пересекать мосты через Днепр.

Также сообщалось, что жительница дома в Киеве на Лобановского, куда попал снаряд утром 26 февраля, рассказала, как им удалось выжить

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Киев