ru ua
Сб, 26 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"На месте детской комнаты осталась дыра": жительница дома на Лобановского рассказала, как им удалось выжить

Новина українською →
Київ, Суббота 26 февраля 2022 10:30
"На месте детской комнаты осталась дыра": жительница дома на Лобановского рассказала, как им удалось выжить Коллаж РБК-Украина: обстрел дома в Киеве на Лобановского
Автор: Светлана Мащенко

Жительница дома на Лобановского, 6-А, куда утром 26 февраля попала ракета, выпущенная российскими оккупационными войсками, рассказала, как ей и семье удалось выжить.

Об этом сообщается в Facebook Вартові еспресо.

"Слава богу, что мы были между несущими стенами, только это спасло нас. На месте детской комнаты осталась просто дыра", - рассказала жительница квартиры на 21 этаже, к которой попал снаряд в Киеве на Лобановского.

Напомним, что утром 26 февраля во время обстрела аэропорта Жуляны снаряд попал в многоэтажку. Сейчас проводится эвакуация. Предварительно - без жертв, однако информация уточняется.

Смотрите ниже видео того, что произошло утром 26 февраля:

Ранее мы писали, что в МВД сделали заявление относительно атаки российскими военными гражданских объектов в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Жуляны Вторжение России в Украину
LITE
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога