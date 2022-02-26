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Мешканців українських міст попередили про мітки, які залишають на квартирах мародери

Автор: Світлана Мащенко

Мешканців українських міст попередили про ймовірність мародерства у квартирах і показали мітки, які можуть лишати зловмисники на дверях.

Як вони можуть виглядати - читайте нижче в матеріалі.

За повідомленням Telegram-каналів, зокрема, у столиці зафіксовані численні випадки наклеювання "оголошень" на замки для перевірки квартир, з яких виїхали господарі після початку вторгнення російських військ на територію України.

"Прохання до мешканців у всіх містах - знімайте такі мітки! Їх ліплять мародери. Не будьте байдужими оглядайте регулярно кожен свій поверх", - говориться в повідомленні.

В одному з Telegram-каналів Києва показали, як мародери спробували зламати вхід в будинок.

Нагадаємо, що 26 лютого Віталій Кличко і Національна гвардія звернулися до мешканців Києва з проханням не перетинати мости через Дніпро.

Також повідомлялося, що мешканка будинку в Києві на Лобановського, куди потрапив снаряд вранці 26 лютого, розповіла, як їм вдалося вижити

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Київ