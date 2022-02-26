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Киевлян просят не пересекать мосты через Днепр

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 10:52
Киевлян просят не пересекать мосты через Днепр Фото: Киевлян просят не пересекать мосты (t.me/Tsaplienko)
Автор: Анна Шиканова

Жителей Киева попросили не перемещаться между правым и левы берегом столицы и не пересекать мосты через Днепр.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Киевляне, не пересекайте мосты через Днепр!

Российские ДРГ пытаются совершить высадку на Левый берег Киева. Украинские военные держат под контролем все мосты столицы и будут открывать ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ по всем целям, которые будут пытаться пересечь мосты в сторону Правого берега", - сказано в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не выходить из дома:

Друзья! Киевляне! Ради безопасности максимально все оставайтесь дома или в укрытиях! Не выходите и не выезжайте в город.

Кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры. Дома покидайте только для того, чтобы перейти в укрытие. Мы защищаем наш город!

Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки совершаться не будут.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские войска в Киеве уничтожили колонну РФ на станции метро "Берестейская".

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