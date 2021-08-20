Українців налякала "гусінь, схрещена з вужем": відео незвичайного створіння
У Рівному місцеві жителі помітили дивну гусінь. У мережі більшість вважає, що це гусениця схрещена зі змією.
Відео опублікували в Instagram-спільноті "rivne_1283".
Так, гусеницю-змію можна зустріти в тропічних лісах Центральної Америки. Але цих метеликів бачили й в північній частині Південної Америки (Колумбія, Еквадор, Болівія, Гаяна). В основному живуть вони на деревах.
Однак, у коментарях більша частина схиляється до думки, що це гусінь винного бражника. Комахи поширені в Європі, включаючи південь Уралу. Зустрічаються в Туреччині, Ірані, Середньої Азії, Індії, Кореї, Японії та Китаї. Мешкає в садах, на узліссі, узбіччях доріг.
Якщо цю гусеницю налякати, то вона відразу втягує голову та нагадує сегмент з малюнком очей. Зокрема від цього вони і стають схожими на голову змії з очима що відлякує непроханих хижаків.
Гусінь винного бражника (фото: wikipedia.org)
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