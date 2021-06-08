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Жителей города под Днепром напугал необычный смерч в небе (фото)

Новина українською →
Покров, Вторник 08 июня 2021 10:45
Жителей города под Днепром напугал необычный смерч в небе (фото) Коллаж РБК-Украина: Смерч под Днепром сняли на фото
Автор: Светлана Мащенко

В городе Покров Днепропетровской области сняли на фото необычный смерч, который крутился в небе, но земли не достигал.

Видео природного явления показали в Facebook-сообществе OrdzhoCity.

Смерч сняли на фото в понедельник, 7 июня. Обычно смерч возникает в небе и достигает земли, но это явление наблюдалось только в небе.

Жителей города под Днепром напугал необычный смерч в небе (фото)Жителей города под Днепром напугал необычный смерч в небе (фото)

Фото: Смерч в Покрове (facebook.com/ordzhocity)

Вероятнее всего, жители города увидели погодный феномен под названием "лэндспаут". Эксперты говорят, что такой смерч случается нечасто, а в объективы камер попадает еще реже.

Жителей города под Днепром напугал необычный смерч в небе (фото)Жителей города под Днепром напугал необычный смерч в небе (фото)

Фото: Смерч в Днепропетровской области (facebook.com/ordzhocity)

Для справки:

Лэндспаут (Landspout) представляет собой тип смерча, который образуется на стадии роста в кучевом облаке. Вихрь крутится в небе, но до земли не достает.

Ученые говорят, что смерчи возникают вследствие перепадов температур, когда сталкиваются потоки холодного и теплого воздуха.

Жители города пишут, что смерч их озадачил, но выглядело явление красиво:

  • "Сразу были крылья ангела, фото не показывает", - пишет подписчик группы.
  • "Славу богу, что пронесло", - отмечает еще один юзер.

Ранее мы писали, что мощные ливни превратили улицы Херсона и Днепра в сплошные потоки.

Тем временем синоптики прогнозируют, что до конца недели в Украине будет очень много дождей.

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