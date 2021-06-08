Жителів міста під Дніпром налякав незвичайний смерч у небі (фото)

У місті Покров Дніпропетровської області зняли на фото незвичайний смерч, який крутився в небі, але землі не досягав.

Смерч зняли на фото в понеділок, 7 червня. Зазвичай смерч виникає в небі і досягає землі, але це явище спостерігалося тільки в небі.

Фото: Смерч в Покрові (facebook.com/ordzhocity)

Найімовірніше, жителі міста побачили погодний феномен під назвою "лендспаут". Експерти кажуть, що такий смерч трапляється нечасто, а в об'єктиви камер потрапляє ще рідше.

Фото: Смерч у Дніпропетровській області (facebook.com/ordzhocity)

Для довідки:

Лендспаут (Landspout) являє собою тип смерчу, який утворюється на стадії росту в купчастій хмарі. Вихор крутиться в небі, але до землі не дістає.

Вчені кажуть, що смерчі виникають внаслідок перепадів температур, коли стикаються потоки холодного і теплого повітря.

Жителі міста пишуть, що смерч їх спантеличив, але виглядало явище красиво: