Жителів міста під Дніпром налякав незвичайний смерч у небі (фото)
У місті Покров Дніпропетровської області зняли на фото незвичайний смерч, який крутився в небі, але землі не досягав.
Відео природного явища показали у Facebook-спільноті OrdzhoCity.
Смерч зняли на фото в понеділок, 7 червня. Зазвичай смерч виникає в небі і досягає землі, але це явище спостерігалося тільки в небі.
Фото: Смерч в Покрові (facebook.com/ordzhocity)
Найімовірніше, жителі міста побачили погодний феномен під назвою "лендспаут". Експерти кажуть, що такий смерч трапляється нечасто, а в об'єктиви камер потрапляє ще рідше.
Фото: Смерч у Дніпропетровській області (facebook.com/ordzhocity)
Для довідки:
Лендспаут (Landspout) являє собою тип смерчу, який утворюється на стадії росту в купчастій хмарі. Вихор крутиться в небі, але до землі не дістає.
Вчені кажуть, що смерчі виникають внаслідок перепадів температур, коли стикаються потоки холодного і теплого повітря.
Жителі міста пишуть, що смерч їх спантеличив, але виглядало явище красиво:
- "Відразу були крила ангела, фото не показує", - пише дописувач групи.
- "Славу богу, що пронесло", - зазначає ще один юзер.
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