Мощные ливни превратили улицы Херсона и Днепра в сплошные реки
Сильные дожди, которые несколько дней подряд заливали украинские города, наделали немало проблем жителям Херсона и Днепра. Ливневки не справляются, улицы превратились в реки, подтоплено много домов.
Об этом сообщает ТСН.
В Херсоне воды было настолько много, что она переливалась через бордюры на дороге, а люди переходили улицы по колено в воде.
Сильнее всего в городе пострадали районы в низинах. Сейчас уровень воды постепенно снижается, а город возвращается к привычному ритму жизни.
Из-за аномального количества осадков воду до сих пор откачивают и в Днепре. Ливневки не справляются. Уже неделю спасатели пытаются ликвидировать последствия непогоды. Около 35-ти дворов и десятка домов остаются затопленными.
Видео: Херсон и Днепр затопило мощными ливнями (ТСН)
Как обезопасить себя во время грозы
- В доме нужно закрыть все окна и двери, чтобы в помещении не было сквозняка.
- Если вы в автомобиле, не паркуйтесь близ высоких деревьев и конструкций. Опустите или снимите антенну, закройте окна и переждите непогоду.
- Если вы оказались на открытой местности (например в поле), желательно найти углубление и присесть там (ложиться нельзя).
- В доме отключите из сети все электроприборы.
- Не прячьтесь под деревом - оно притягивает молнию, а также могут упасть ветки.
- Избегайте металлических заборов, уличных фонарей, металлических башен, ЛЭП.
- В лесу не прячьтесь на возвышении и держитесь мест с низкими деревьями. Дуб, тополь, сосна и ель лучше проводят электрические разряды.
- Если у вас с собой есть зонт, не раскрывайте его, ведь металлические прутья притягивают разряды.
- Нельзя купаться в водоемах во время грозы. Если вы на лодке, постарайтесь быстрее добраться до берега.
- Не звоните с мобильного телефона - сразу отключите его, он притягивает молнии.
Отметим, что синоптики прогнозируют сильные дожди до конца недели. Осадков будет много, местами с грозами, градом ми порывистым ветром.
Так, синоптик Наталка Диденко говорит, что 8-го июня, влажная погода охватит практически всю нашу территорию. Меньше осадков будет на северо-западе, в отдельных районах Крыма, Одесской и Николаевской областей.