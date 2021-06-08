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Мощные ливни превратили улицы Херсона и Днепра в сплошные реки

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Херсон, Вторник 08 июня 2021 10:02
Мощные ливни превратили улицы Херсона и Днепра в сплошные реки Коллаж РБК-Украина: Ливень затопил Днепр и Херсон
Автор: Светлана Мащенко

Сильные дожди, которые несколько дней подряд заливали украинские города, наделали немало проблем жителям Херсона и Днепра. Ливневки не справляются, улицы превратились в реки, подтоплено много домов.

Об этом сообщает ТСН.

В Херсоне воды было настолько много, что она переливалась через бордюры на дороге, а люди переходили улицы по колено в воде.

Сильнее всего в городе пострадали районы в низинах. Сейчас уровень воды постепенно снижается, а город возвращается к привычному ритму жизни.

Из-за аномального количества осадков воду до сих пор откачивают и в Днепре. Ливневки не справляются. Уже неделю спасатели пытаются ликвидировать последствия непогоды. Около 35-ти дворов и десятка домов остаются затопленными.

Видео: Херсон и Днепр затопило мощными ливнями (ТСН)

Как обезопасить себя во время грозы

  • В доме нужно закрыть все окна и двери, чтобы в помещении не было сквозняка.
  • Если вы в автомобиле, не паркуйтесь близ высоких деревьев и конструкций. Опустите или снимите антенну, закройте окна и переждите непогоду.
  • Если вы оказались на открытой местности (например в поле), желательно найти углубление и присесть там (ложиться нельзя).
  • В доме отключите из сети все электроприборы.
  • Не прячьтесь под деревом - оно притягивает молнию, а также могут упасть ветки.
  • Избегайте металлических заборов, уличных фонарей, металлических башен, ЛЭП.
  • В лесу не прячьтесь на возвышении и держитесь мест с низкими деревьями. Дуб, тополь, сосна и ель лучше проводят электрические разряды.
  • Если у вас с собой есть зонт, не раскрывайте его, ведь металлические прутья притягивают разряды.
  • Нельзя купаться в водоемах во время грозы. Если вы на лодке, постарайтесь быстрее добраться до берега.
  • Не звоните с мобильного телефона - сразу отключите его, он притягивает молнии.

Отметим, что синоптики прогнозируют сильные дожди до конца недели. Осадков будет много, местами с грозами, градом ми порывистым ветром.

Так, синоптик Наталка Диденко говорит, что 8-го июня, влажная погода охватит практически всю нашу территорию. Меньше осадков будет на северо-западе, в отдельных районах Крыма, Одесской и Николаевской областей.

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