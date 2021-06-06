На Украину надвигается сезон дождей: какие области будет затапливать

Погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать нам влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.

Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo .

В ближайшие пять дней в Украине будет очень много дождей, местами с грозами, шквалами и градом

Так, 7 июня, дожди с грозами вероятны по всей территории страны. Синоптики прогнозируют, что при грозах возможно усиления ветра и град. Температура завтра днем +21+24 градуса.

Скрин: Погода в Украине 7 июня (meteo.gov.ua)

8-9 июня снова дожди и грозы почти по всей Украине (кроме Закарпатья). Температура +21+24, но на Западе станет немного теплее - до +26 градусов.

Скрин: Погода в Украине 8-9 июня (meteo.gov.ua)

В четверг-пятницу, 10-11 июня, синоптики снова прогнозируют дожди и грозы, которые в этот раз охватят все области. При этом потеплеет до +22+26 по всей стране.

Скрин: Погода в Украине 10-11 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве на следующей неделе

В Киеве вся неделя будет дождливой, временами с грозами. В понедельник 7 июня, синоптики прогнозируют сильные осадки. А ближайшее прояснение ожидается разве что в следующий понедельник. Температура на следующей неделе +21+23, ночи будут теплыми, +14+16 градусов.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)