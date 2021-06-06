На Украину надвигается сезон дождей: какие области будет затапливать
Погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать нам влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.
Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo.
В ближайшие пять дней в Украине будет очень много дождей, местами с грозами, шквалами и градом
Так, 7 июня, дожди с грозами вероятны по всей территории страны. Синоптики прогнозируют, что при грозах возможно усиления ветра и град. Температура завтра днем +21+24 градуса.
Скрин: Погода в Украине 7 июня (meteo.gov.ua)
8-9 июня снова дожди и грозы почти по всей Украине (кроме Закарпатья). Температура +21+24, но на Западе станет немного теплее - до +26 градусов.
Скрин: Погода в Украине 8-9 июня (meteo.gov.ua)
В четверг-пятницу, 10-11 июня, синоптики снова прогнозируют дожди и грозы, которые в этот раз охватят все области. При этом потеплеет до +22+26 по всей стране.
Скрин: Погода в Украине 10-11 июня (meteo.gov.ua)
Что будет с погодой в Киеве на следующей неделе
В Киеве вся неделя будет дождливой, временами с грозами. В понедельник 7 июня, синоптики прогнозируют сильные осадки. А ближайшее прояснение ожидается разве что в следующий понедельник. Температура на следующей неделе +21+23, ночи будут теплыми, +14+16 градусов.
Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)
О том, что в Украине на следующей неделе будет много дождей ранее предупредила также синоптик Наталка Диденко.