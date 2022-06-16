Как жить дальше, когда твой близкий человек на войне: советы психолога

Война внесла много корректив в жизнь каждого из нас. Одним из самых тяжелых изменений стало расставание с близкими людьми. Сейчас сотни тысяч мужчин и женщин мужественно защищают нашу страну, стоя на передовой.
А их родные - непоколебимый тыл, который верит и ждет победы. Но как наладить свое внутреннее самочувствие и быт, когда волнения за близких берут верх?
Психолог Варвара Агаркова дала в Instagram несколько рекомендаций, которые помогут нормализовать состояние.
Позаботьтесь о безопасном месте пребывания, держите собранным тревожный чемодан, не игнорируйте тревогу, составьте план Б на случай непредсказуемых действий.
Уделяйте время делам, которые приносят удовольствие, помогают улучшить самочувствие и отвлечься.
Будничные дела напоминают нам о довоенных временах и помогают чувствовать себя увереннее и стабильнее.
Если вас беспокоят тревожные мысли и переживания, лучший способ работы с этим - переключение внимания на что-то другое. Хорошо подойдет просмотр фильмов, чтение книг, физические упражнения. Или же выписывайте все свои переживания на лист бумаги - это поможет снизить напряжение.
Если ваш близкий человек сейчас на защите страны, помочь ему на расстоянии могут слова поддержки и звонки по видеосвязи.
Также помогает проявление творчества в любом виде.
Облегчить состояние поможет понимание, что ваши чувства - это нормально, и что вы в такой ситуации не одни.
Война - это еще не все. И даже если ваши близкие на защите страны, не прекращайте делать привычные вещи, уделяйте внимание хобби, саморазвитию, здоровью и отдыху.
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