Вина уцелевшего: как преодолеть чувство вины, если вы в безопасности
Война - событие, к которому невозможно подготовиться заранее. Каждое принятое решение по безопасности является правильным. Бежать, бояться или оставаться - нормально, что бы вы ни выбрали.
Многие украинцы, которым удалось оказаться в безопасности, сейчас чувствуют себя виноватыми (вина уцелевшего) - упрекают себя, что им повезло больше, чем другим.
Психолог Варвара Агаркова на своей странице в Instagram поделилась советами, как справиться с чувством вины.
Для этого состояния характерны следующие симптомы:
- чувство беспомощности;
- отсутствие мотивации;
- навязчивые мысли о событии;
- изменения аппетита;
- трудности со сном;
- головные боли;
- тошнота и боль в животе.
Помните, существует два вида помощи:
1. В моменте - "держать оборону". Этим занимаются военные и волонтеры.
2. В перспективе - восстанавливать нашу страну. И эта задача лежит на нас!
Каждый сейчас находится на своем месте. Поэтому очень важно, чтобы мы заботились о своем внутреннем состоянии и смогли оказать помощь после окончания войны.
Как помочь себе справиться с чувством вины:
- Позвольте себе грустить. Это нормально.
- Сделайте что-нибудь для других.
- Вспомните, что на самом деле привело к этому. И что вы не виноваты в том, что сейчас происходит с государством.
- Чувство вины не означает, что вы делаете что-то не так. Скорбь, страх, тревога, горе и чувство вины - это вполне нормальные реакции после таких событий.
- Чувствовать себя счастливым от своего успеха и одновременно оплакивать других - это нормально.
- Включайтесь в активную деятельность в любой сфере, которая вам доступна. Даже мелкие дела могут сыграть решающую роль.
- Создайте традиции и не убегайте от рутины.
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