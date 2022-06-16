Як жити далі, коли твоя близька людина на війні: поради психолога

Війна внесла багато корективів у життя кожного з нас. Однією з найтяжчих змін стало розтавання з близькими людьми. Наразі сотні тисяч чоловіків та жінок мужньо захищають нашу країну, стоячи на передовій.
А їхні рідні - непохитний тил, який вірить і чекає на перемогу. Але як налагодити своє внутрішнє самопочуття та побут, коли хвилювання за близьких беруть верх?
Психолог Варвара Агаркова дала в Instagram кілька рекомендацій, які допоможуть нормалізувати стан.
Попіклуйтеся про безпечне місце перебування, тримайте зібраною тривожну валізу, не ігноруйте тривогу, складіть план Б на випадок непередбачуваних дій.
Приділяйте час справам, які приносять задоволення, допомагають покращити самопочуття та відволіктися.
Буденні справи нагадують нам про довоєнні часи і допомагають відчувати себе впевненіше і стабільніше.
Якщо вас турбують тривожні думки та переживання, кращий спосіб роботи з цим - перемикання уваги на щось інше. Добре підійде перегляд фільмів, читання книг, фізичні вправи. Або ж виписуйте усі свої переживання на аркуш паперу - це допоможе знизити напругу.
Якщо ваша близька людина зараз на захисті країни, допомогти їй на відстані можуть слова підтримки та дзвінки по відеозв’язку.
Також допомагає прояв творчості у будь-якому вигляді.
Полегшити стан допоможе розуміння, що ваші почуття - це нормально, і що ви у такій ситуації не одні.
Війна - це ще не все. І навіть якщо ваші близькі на захисті країни, не припиняйте робити звичні речі, приділяйте увагу хобі, саморозвитку, здоров'ю та відпочинку.
Раніше психолог розповіла, як подолати почуття провини вцілілого, якщо ви в безпеці.
Ми також писали про те, який неймовірний метод допоможе пережити всі жахи війни.