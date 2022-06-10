Три простых правила о том, как жить в условиях войны: невероятный метод Франкла

Война в Украине продолжается уже четвертый месяц и уже многим стало очевидно, что в ближайшие несколько недель мы не сможем вернуться к нормальной жизни. Более того, скорее всего к жизни "до войны" мы не вернемся никогда. Так как изменились все условия нашей жизни, наши приоритеты и многое другое.

Но как же выжить в условиях войны и при этом держать психологическое равновесие, не впадать в депрессии и не падать духом. Об этом - читайте в нашем материале ниже.

Человечеству приходилось выживать в разных условиях, в том числе и в состоянии войны. Не нужно оглядываться далеко назад, хотя бы во времена Второй мировой войны и Великой Отечественной.

Были оккупации городов, массовые обстрелы с воздуха, концлагеря и ужасы в небольших селах, голод. Люди, которые выжили во всем этом, не очень любят рассказывать детали и секреты своего выживания. Да и у многих методы выживания были свои.

Кто такой Виктор Франкл

Есть такой всемирно известный австрийский невролог и психиатр Виктор Франкл. Сейчас он известен как создатель целого направления в психотерапии и экзистенциальной психологии - логотерапии (лечение смыслом).

А Виктор Франкл во время Второй мировой войны был узником нацистских концлагерей - Освенцима, Дахау, Кауферинга, Тюркхайма. Он пережил все эти страшные лагеря и дожил до глубокой старости - до 92 лет. В первый лагерь Франкл попал в 1942 году, когда уже имел ступень доктора медицины по психиатрии.

Мать Виктора Франкла была убита в Аушвице, отец скончался в Терезинштадте от отека легких, жена была переведена в Берген-Бельзен и там погибла. А сам Франкл был освобожден в 1945 году американскими войсками.

После опыта в концлагерях, Виктор Франкл написал более 30 книг по психиатрии и психологии, получил степень доктора философии, был профессором Венского и Гарвардского университетов.

Метод Франкла

В своих книгах Виктор Франкл описывал свои злоключения в концлагерях. И объяснял, что самое эффективное - это найти смысл во всех проявлениях жизни, даже самых страшных - именно это является составляющей стимула продолжения жизни. Он считал, что отсутствие смысла жизни является главнейшим стрессом для человека.

"Первыми ломались те, кто верил, что скоро все закончится. После них те, кто не верил в то, что это когда-нибудь закончится. Выжили те, кто фокусировался на своих действиях, без ожиданий, что может или не может произойти.

Когда мы живем в ожидании, что все закончится: мы якобы хватаемся за предыдущую реальность – и нам тогда психологически тяжело выживать в этой реальности. А выживают те, кто живет здесь и сейчас", - писал знаменитый психиатр в своих книгах.

Он вывел три самых главных правила для тех, кто хочет выжить в самых жутких и тяжелых условиях:

Здесь и сейчас решать актуальные проблемы

Здесь и сейчас понимать, какой является актуальная ситуация

Здесь и сейчас переживать утраты

Чем нам помогут учения Виктора Франкла

Как объясняет психотерапевт Павел Дзиковский в своем подкасте о том, как же украинцам пережить эту войну, нужно смириться с тем, что сейчас происходит в нашей стране.

1. Не привязываться к моменту во времени, что это должно вот-вот закончиться, и тогда мы начнем жить - это ведет к истощению.

2. Мы должны принять реальность такой, какая она есть. А реальность такова, что никто не знает, когда война закончится - через месяц, три или год. Жить в ожидании - не самый продуктивный путь.

3. Мы должны мечтать и рисовать картинки мирного будущего, но не привязывать это к реальности. План: следующим летом я поеду отдыхать в украинский Крым. И мы должны верить, что это так и будет. Если привязываться к конкретным датам - может наступить сильное изнуряющее разочарование. И приведет к эмоциональным качелям.

4. Мы должны принять, что реальность сейчас такая. Мы мечтаем и хотим, чтобы это быстрее закончилось. Но живем в реальности - тут и сейчас. Это ключ к выживанию и победе.