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Как жить дальше, когда твой близкий человек на войне: советы психолога

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Четверг 16 июня 2022 12:13
Как жить дальше, когда твой близкий человек на войне: советы психолога Если близкие на войне (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

Война внесла много корректив в жизнь каждого из нас. Одним из самых тяжелых изменений стало расставание с близкими людьми. Сейчас сотни тысяч мужчин и женщин мужественно защищают нашу страну, стоя на передовой.

А их родные - непоколебимый тыл, который верит и ждет победы. Но как наладить свое внутреннее самочувствие и быт, когда волнения за близких берут верх?

Психолог Варвара Агаркова дала в Instagram несколько рекомендаций, которые помогут нормализовать состояние.

Как жить дальше, когда твой близкий человек на войне:

Лучшая поддержка для тех, кто нас защищает - ваша личная безопасность.

Позаботьтесь о безопасном месте пребывания, держите собранным тревожный чемодан, не игнорируйте тревогу, составьте план Б на случай непредсказуемых действий.

Заботьтесь о своем внутреннем состоянии.

Уделяйте время делам, которые приносят удовольствие, помогают улучшить самочувствие и отвлечься.

Рутина поможет почувствовать опору.

Будничные дела напоминают нам о довоенных временах и помогают чувствовать себя увереннее и стабильнее.

Переключайте фокус внимания.

Если вас беспокоят тревожные мысли и переживания, лучший способ работы с этим - переключение внимания на что-то другое. Хорошо подойдет просмотр фильмов, чтение книг, физические упражнения. Или же выписывайте все свои переживания на лист бумаги - это поможет снизить напряжение.

Не забывайте о словах поддержки.

Если ваш близкий человек сейчас на защите страны, помочь ему на расстоянии могут слова поддержки и звонки по видеосвязи.

Медитация и спорт помогут снизить уровень тревожности.

Также помогает проявление творчества в любом виде.

Присоединитесь к группам поддержки.

Облегчить состояние поможет понимание, что ваши чувства - это нормально, и что вы в такой ситуации не одни.

Не останавливайте свою жизнь.

Война - это еще не все. И даже если ваши близкие на защите страны, не прекращайте делать привычные вещи, уделяйте внимание хобби, саморазвитию, здоровью и отдыху.

Ранее психолог рассказала, как преодолеть чувство вины уцелевшего если вы в безопасности.

Мы также писали о том, какой невероятный метод поможет пережить все ужасы войны.

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