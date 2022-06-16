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Як жити далі, коли твоя близька людина на війні: поради психолога

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Четвер 16 червня 2022 12:13
Як жити далі, коли твоя близька людина на війні: поради психолога Якщо близькі на війні (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

Війна внесла багато корективів у життя кожного з нас. Однією з найтяжчих змін стало розтавання з близькими людьми. Наразі сотні тисяч чоловіків та жінок мужньо захищають нашу країну, стоячи на передовій.

А їхні рідні - непохитний тил, який вірить і чекає на перемогу. Але як налагодити своє внутрішнє самопочуття та побут, коли хвилювання за близьких беруть верх?

Психолог Варвара Агаркова дала в Instagram кілька рекомендацій, які допоможуть нормалізувати стан.

Як жити далі, коли твоя близька людина на війні:

Найкраща підтримка для тих, хто нас защищає - ваша особиста безпека.

Попіклуйтеся про безпечне місце перебування, тримайте зібраною тривожну валізу, не ігноруйте тривогу, складіть план Б на випадок непередбачуваних дій.

Піклуйтеся про свій внутрішній стан.

Приділяйте час справам, які приносять задоволення, допомагають покращити самопочуття та відволіктися.

Рутина допоможе відчути опору.

Буденні справи нагадують нам про довоєнні часи і допомагають відчувати себе впевненіше і стабільніше.

Перемикайте фокус уваги.

Якщо вас турбують тривожні думки та переживання, кращий спосіб роботи з цим - перемикання уваги на щось інше. Добре підійде перегляд фільмів, читання книг, фізичні вправи. Або ж виписуйте усі свої переживання на аркуш паперу - це допоможе знизити напругу.

Не забувайте про слова підтримки.

Якщо ваша близька людина зараз на захисті країни, допомогти їй на відстані можуть слова підтримки та дзвінки по відеозв’язку.

Медитація та спорт допоможуть знизити рівень тривожності.

Також допомагає прояв творчості у будь-якому вигляді.

Долучіться до груп підтримки.

Полегшити стан допоможе розуміння, що ваші почуття - це нормально, і що ви у такій ситуації не одні.

Не зупиняйте своє життя.

Війна - це ще не все. І навіть якщо ваші близькі на захисті країни, не припиняйте робити звичні речі, приділяйте увагу хобі, саморозвитку, здоров'ю та відпочинку.

Раніше психолог розповіла, як подолати почуття провини вцілілого, якщо ви в безпеці.

Ми також писали про те, який неймовірний метод допоможе пережити всі жахи війни.

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