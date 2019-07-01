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Жирний натяк: Лобода зловила букет нареченої на весіллі сестри (відео)

STYLERПерсони    01.07.2019 - 09:21
Жирний натяк: Лобода зловила букет нареченої на весіллі сестри (відео)
Лобода зловила букет нареченої на весіллі сестри Ксенії (колаж: РБК-Україна)

Світлана Лобода одразу ж після весілля сестри показала ймовірного коханого

Світлана Лобода у суботу, 29 червня, з шумом відгуляла весілля своєї 28-річної сестри Ксенії. На святі не обійшлося і без приємних знаків - співачка зловила букет нареченої. Це є передвісником, що наступною приміряє біле плаття саме 36-річна зірка.

Так, момент, коли Світлана Лобода ловить заповітний букет нареченої, потрапив на відео. При цьому тамада зазначила, що співачка зовсім не горіла бажанням зловити квіти. Вона навіть стояла трохи осторонь, але улюблена сестричка вгадала їй прямо в руки.

Нагадаємо, нещодавно співачка шокувала заявою, що готується до довгоочікуваної для її родини події. Шанувальники стали припускати, що Світлана лобода виходить заміж, але пізніше з'ясувалося, що готується до заміжжя її молодша сестра Ксенія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA FAN (@lobodaasv)

Лобода зловила букет нареченої на весіллі сестри Ксенії (фото: instagram.com)

Це відео зараз гуляє по мережі Instagram, однак сама Світлана не поспішає викладати його на своїй сторінці. Натомість вона в черговий раз інтригує фанів знімком з ймовірним коханим.

Жирний натяк: Лобода зловила букет нареченої на весіллі сестри (відео)

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Зазначимо, що шанувальники співачки також в передчутті - їм не терпиться видати Світлану Лободу заміж.

"Може, хоч так зрозуміє", - написав один з шанувальників.

"Це вже дуууже жирний натяк", - констатував ще один підписник.

"Дай Бог", - написав фолловер виконавиці.

Жирний натяк: Лобода зловила букет нареченої на весіллі сестри (відео)

Лобода зловила букет нареченої на весіллі сестри Ксенії (скрін: instagram.com)

До речі, нещодавно Лобода підігріла чутки про роман з російською зіркою пристрасним фото.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що відверті фото Лободи викликали у фанів справжній шок.

А також писали, що ймовірний коханець Лободи побив докучливого фаната.

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