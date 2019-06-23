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Остановите планету: откровенные фото Лободы повергли фанов в шок

STYLERПерсоны    23.06.2019 - 13:47
Остановите планету: откровенные фото Лободы повергли фанов в шок
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода вызвала неоднозначную реакцию у пользователей

Светлана Лобода опубликовала в соцсети снимки, на которых она позирует со своей командой в весьма откровенных нарядах с большим декольте. Соответствующую запись исполнительница разместила в Instagram.

"Вернулась домой! Девушки идут на концерт", - лаконично подписала кадры Лобода. К слову, на фото они позируют в откровенных боди серебристого цвета.

 

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Комментаторы неоднозначно восприняли наряд исполнительницы, хотя большинству он пришелся по вкусу. Некоторые отметили, что Лобода пытается выглядеть как популярная американская певица:

  • Остановите планету, я сойду.
  • Обалденная!
  • Какие вы красивые.
  • Под Бейонсе косит.
  • Сто раз пересмотрела это ваше выступление. Вы фантастически талантливы и сексуальны.

Остановите планету: откровенные фото Лободы повергли фанов в шок

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Лободу упрекнули в лишнем весе и предложили заняться спортом.

Ранее любовник Лободы Тилль Линдеманн избил надоедливого фаната.

Мы писали, что лидер группы Ramstein Тилль Линдеманн, которого называют отцом младшей дочери Светланы Лободы, признался певице в своих чувствах.

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