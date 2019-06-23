Остановите планету: откровенные фото Лободы повергли фанов в шок

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода вызвала неоднозначную реакцию у пользователей

Светлана Лобода опубликовала в соцсети снимки, на которых она позирует со своей командой в весьма откровенных нарядах с большим декольте. Соответствующую запись исполнительница разместила в Instagram.

"Вернулась домой! Девушки идут на концерт", - лаконично подписала кадры Лобода. К слову, на фото они позируют в откровенных боди серебристого цвета.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Комментаторы неоднозначно восприняли наряд исполнительницы, хотя большинству он пришелся по вкусу. Некоторые отметили, что Лобода пытается выглядеть как популярная американская певица:

Остановите планету, я сойду.

Обалденная!

Какие вы красивые.

Под Бейонсе косит.

Сто раз пересмотрела это ваше выступление. Вы фантастически талантливы и сексуальны.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Лободу упрекнули в лишнем весе и предложили заняться спортом.

Ранее любовник Лободы Тилль Линдеманн избил надоедливого фаната.

Мы писали, что лидер группы Ramstein Тилль Линдеманн, которого называют отцом младшей дочери Светланы Лободы, признался певице в своих чувствах.