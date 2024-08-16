UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Жирно живете". Дружина Решетника похизувалася здійсненням мрії та нарвалася на хейт

Христина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Дружина телеведучого Григорія Решетника, яка нещодавно зізналася, чи хоче взяти малюка з дитбудинку, здійснила свою мрію - побувала на концерті співачки Адель у Німеччині. Однак фоловери розкритикували її за недоречні розваги, доки в Україні триває війна та гинуть люди.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію знаменитості в Instagram.

Днями Христина вирушила на виступ співачки Адель, який проходив у Мюнхені. Дружина телеведучого наголосила, що потрапити на концерт цієї зірки було її мрією.

"Це була моя давня мрія, останні 6 років, напевно", - поділилася вона в Instagram-stories.

Скриншот (instagram.com/kristina_reshetnik)

Також блогерка опублікувала в мережі відео, щоб передати атмосферу та масштаб заходу.

"Нарешті мрія здійснилася, люблю ці відчуття, коли так відбувається. Неймовірна співачка, неймовірна енергія та мої улюблені пісні. Відчувати, плакати і дякувати за такі миті - вони дають заряд на всі наступні місяці! Бо, як показали події останніх років - не варто відкладати життя на потім", - поділилася вона своїми роздумами із підписниками.

Однак не всі фоловери Христини Решетник розділили її емоції та радість від того, що відбувається. Дехто нагадав, що в Україні триває кривава війна, і поки одні люди захищають її і не бачать місяцями своїх рідних та близьких, інші живуть, як ні в чому не бувало і радіють життю.

"Жирно живете! Навіщо це, коли війна, як зараз хлопці там на передовій, дивлячись на це, радіють з Вами, захищаючи Вашу ду..у. І нещирість, яку ви проявляєте в очах! Ходіть у церкву краще і дітей привчайте! Бо їхній шлях Бог тільки знає. Жаль Вас, Ви - нещасна людина", - зазначила одна з підписниць.

Христина Решетник на відпочинку (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Ще одна зазначила, що не всі у такий час можуть радіти життю, як раніше.

"Рада за Вас, але, на жаль, наше суспільство розділилося. Дружини військових розучилися радіти життю. Ми відчуваємо постійні муки совісті. Навіть просто спати на чистому ліжку, коли твій чоловік спить Бог знає де. Поки мій не служив, я не розуміла цього. Але зараз відразу видно, де дружина військового, а де ні. Як же хочеться миру", - підсумувала вона.

"Шкода, що в нашій країні ми не можемо насолоджуватися життям. Відпочивайте, якщо є така можливість", - зазначила ще одна підписниця.

Решетники з дітьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу