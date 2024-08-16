"Жирно живете". Дружина Решетника похизувалася здійсненням мрії та нарвалася на хейт

Днями Христина вирушила на виступ співачки Адель, який проходив у Мюнхені. Дружина телеведучого наголосила, що потрапити на концерт цієї зірки було її мрією.

"Це була моя давня мрія, останні 6 років, напевно", - поділилася вона в Instagram-stories.

Скриншот (instagram.com/kristina_reshetnik)

Також блогерка опублікувала в мережі відео, щоб передати атмосферу та масштаб заходу.

"Нарешті мрія здійснилася, люблю ці відчуття, коли так відбувається. Неймовірна співачка, неймовірна енергія та мої улюблені пісні. Відчувати, плакати і дякувати за такі миті - вони дають заряд на всі наступні місяці! Бо, як показали події останніх років - не варто відкладати життя на потім", - поділилася вона своїми роздумами із підписниками.

Однак не всі фоловери Христини Решетник розділили її емоції та радість від того, що відбувається. Дехто нагадав, що в Україні триває кривава війна, і поки одні люди захищають її і не бачать місяцями своїх рідних та близьких, інші живуть, як ні в чому не бувало і радіють життю.

"Жирно живете! Навіщо це, коли війна, як зараз хлопці там на передовій, дивлячись на це, радіють з Вами, захищаючи Вашу ду..у. І нещирість, яку ви проявляєте в очах! Ходіть у церкву краще і дітей привчайте! Бо їхній шлях Бог тільки знає. Жаль Вас, Ви - нещасна людина", - зазначила одна з підписниць.

Христина Решетник на відпочинку (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Ще одна зазначила, що не всі у такий час можуть радіти життю, як раніше.

"Рада за Вас, але, на жаль, наше суспільство розділилося. Дружини військових розучилися радіти життю. Ми відчуваємо постійні муки совісті. Навіть просто спати на чистому ліжку, коли твій чоловік спить Бог знає де. Поки мій не служив, я не розуміла цього. Але зараз відразу видно, де дружина військового, а де ні. Як же хочеться миру", - підсумувала вона.

"Шкода, що в нашій країні ми не можемо насолоджуватися життям. Відпочивайте, якщо є така можливість", - зазначила ще одна підписниця.

Решетники з дітьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)