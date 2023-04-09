Жіночі якості, які немов магніт притягують чоловіків

Вона впевнена у собі

З жінкою, що твердо вірить у свою красу та чарівність, навколишній світ погоджується. Така жінка, виглядає набагато привабливіше, ніж закомплексована, не впевнена в собі красуня.

Вона жіночна та ніжна

Сильна стать віддає перевагу жіночним дівчатам, які дозволяють чоловікові бути чоловіком. Добиватись прихильності жінки, залицятись до неї, допомагати, почуватися великим і сильним - його робота та задоволення.

Але тут важливо не перегинати палку, тому що інфантильні безпомічні жінки чоловіків так само дратують.

Вона вміє жити тут і зараз

Всім приємне товариство жінки, яка приймає себе такою, якою вона є, і з вдячністю приймає дарунки долі.

Життєлюбність, оптимізм, відсутність звички всіх засуджувати і нити - люди з такими якостями випромінюють внутрішнє світло і завжди притягують інших, немов магніти.

Вона вміє себе подати

Доглянута, охайна, зі смаком одягнена жінка, яка знає свої сильні сторони і вміє вигідно підкреслити переваги, неодмінно викликає захоплення.

Причому чоловік не помітить, чи одягнена вона за останнім писком моди. Головне, щоб одяг ідеально сидів і пасував жінці.

Вона випромінює щастя

Чоловікам не подобаються жінки, які роздратовані та завжди всім незадоволені, які вважають, що хтось зобов'язаний забезпечити їм щасливе життя.

Вміння бути щасливою, цінувати людей довкола себе, помічати позитивне - до жінки з таким світлим внутрішнім настроєм неодмінно тягнуться люди.