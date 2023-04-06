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Ось чому стосунки з бородатими чоловіками можуть бути небезпечними

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Четвер 06 квітня 2023 23:02
Ось чому стосунки з бородатими чоловіками можуть бути небезпечними У чому небезпека стосунків з бородатими чоловіками (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Стосунки з бородатим чоловіком, виявляється, можуть нести небезпеку. При чому - здоров'ю. Адже під час поцілунків й інших інтимних контактів з бороданем можна підхопити неприємну шкірну хворобу.

Про це пише Daily Mail.

Чому борода може нашкодити?

За словами дерматолога і блогера Муніба Шаха, борода "містить тонну бактерій", які можуть передаватися під час інтимної близькості.

"Коли ви торкаєтеся волосинок, вони утворюють крихітні маленькі порізи на шкірі, які можуть призвести до інфекцій, таких як імпетиго", - зазначив експерт.

Дерматолог застерігає чоловіків турботливіше ставитися до волосся на обличчі і ретельно за ним доглядати.

Його попередження було викликане відео з висипаннями, яке виклала у TikTok молода жінка. Вона показала, що трапилося з її обличчям після поцілунків з бороданем.

Підборіддя дівчини було вкрите жахливою червоною кіркою. За кілька днів її шкіра погіршилася, адже виявилося, що це інфекція імпетиго.

Ось чому стосунки з бородатими чоловіками можуть бути небезпечнимиОсь чому стосунки з бородатими чоловіками можуть бути небезпечними

Дівчина отримала складну інфекцію від поцілунків з бороданем (фото: dailymail.co.uk)

Що таке імпетиго?

Це інфекційне гнійне захворювання шкіри, яке спричинюють стафілококи і стрептококи. Імпетиго - дуже заразна хвороба, що легко передається від контакту з хворим та його речами.

Розвитку імпетиго сприяють мікротравми, недотримання гігієни шкіри, ослаблення імунітету.

У випадках, коли уражається більша ділянка шкіри, у пацієнтів також може піднятися температура, збільшитися лімфатичні вузли або загальне погіршення самопочуття.

Залежно від того, наскільки серйозна інфекція, ваш лікар може порекомендувати використання антибіотичної мазі або пероральних антибіотиків у важких випадках.

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Крім того дізнайтеся, як по обличчю розпізнати поширену венеричну хворобу.

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