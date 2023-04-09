Женские качества, которые словно магнит притягивают мужчин

Она уверена в себе

С твердо верящей в свою красоту и обаяние женщиной, окружающий мир соглашается. Такая женщина выглядит гораздо привлекательнее, чем закомплексованная, не уверенная в себе красавица.

Она женственная и нежная

Сильный пол отдает предпочтение женственным девушкам, позволяющим мужчине быть мужчиной. Добиваться привязанности женщины, ухаживать за ней, помогать, чувствовать себя большим и сильным - его работа и удовольствие.

Но здесь важно не перегибать палку, потому что инфантильные беспомощные женщины мужчин так же раздражают.

Она умеет жить здесь и сейчас

Всем приятно общество женщины, которая принимает себя такой, какой она есть, и с благодарностью принимает подарки судьбы.

Жизнелюбие, оптимизм, отсутствие привычки всех осуждать и ныть - люди с такими качествами излучают внутренний свет и всегда притягивают других, словно магниты.

Она умеет себя преподнести

Ухоженная, опрятная, со вкусом одетая женщина, знающая свои сильные стороны и умеющая выгодно подчеркнуть преимущества, непременно вызывает восхищение.

Причем мужчина не заметит, одета ли она по последнему писку моды. Главное, чтобы одежда идеально сидела и подходила женщине.

Она излучает счастье

Мужчинам не нравятся женщины, раздраженные и всегда всем недовольные, считающие, что кто-то обязан обеспечить им счастливую жизнь.

Умение быть счастливой, ценить окружающих людей, замечать положительное - к женщине с таким светлым внутренним настроением непременно тянутся люди.