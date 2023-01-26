Жіноче серце може бути стійкішим до стресів, ніж чоловіче: вчені показали різницю

Вчені з'ясували, що жіноче та чоловіче серце по-різному реагує на гормон стресу норадреналін. Жіноче серце виявилося стійкішим і відновлюється в рази швидше, ніж чоловіче.
Про це йдеться у дослідженні американських учених, опублікованому у Science Advances.
Дослідники з Каліфорнійського університету в Дейвісі виявили, що серця самців та самок мишей по-різному реагують на гормон стресу норадреналін.
Зокрема, вчені зосередилися на факторах, що призводять до аритмії – типу серцевого розладу, за якого імпульси, що контролюють серцебиття, не функціонують нормально. І це призводить до порушень частоти та ритмічності серцевих скорочень.
Команда розробила новий метод флуоресцентної візуалізації, яка дозволила визначати реакцію серця на гормони та нейромедіатори у режимі реального часу.
Для дослідження використовували генетично модифіковану лінію мишей CAMPER, у якої тканина серцевого м'яза передавала світло лише під час дуже специфічної хімічної реакції у серці – зв'язуванні цАМФ (циклічний аденозин), який передає хімічний сигнал від гормонів та нейромедіаторів клітин серця.
За даними ВООЗ, серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті людей у всьому світі й щороку від них помирає майже 18 млн людей. І хоча від цих захворювань страждають обидві статі, дослідження показують, що підхід до лікування повинен відрізнятися, оскільки методи допомоги чоловікам не завжди підходять жінкам.
Вивчення впливу норадреналіну, який у нашому організмі одночасно виконує функції нейромедіатора та гормону, пов'язаного зі стресовою реакцією, на серця самців та самок мишей показали, що первинна реакція в обох статей на норадреналін однакова.
Але в жінок деякі частини серцевого м'яза швидше повертаються до нормальної роботи, ніж у чоловіків, що призводить до появи електричної активності серця.
На цей момент вчені не можуть точно сказати, що означають ці відмінності в електричній активності між серцями самців та самок. Ймовірно, швидке відновлення нормальної роботи серця у самок говорить про меншу схильність жіночої статі до серцевої аритмії. Для остаточної відповіді на ці питання будуть потрібні додаткові дослідження.
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