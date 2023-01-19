А ви коли-небудь бачили українські піраміди? Ось така збереглась у Сумах (фото)

Одна із таких пірамідальних споруд збереглася на місцевому кладовищі у Сумах. Одні вчені вважають, що вона збудована понад століття тому, інші ж стверджують, що їй може бути більше 200 років...

Мало хто знає, але в Україні також є піраміди. Так, вони не такі древні та величні, як єгипетські, проте оповиті загадковими історіями і таємницями.

Історією сумської піраміди поділився архітектор Ігор Тітаренко у Facebook . Він також створив її 3D модель за методом фотограметрії.

Коли і чому в Україні будували піраміди

У ХІХ столітті розвиток єгиптознавства та відкриття древніх гробниць спровокувало моду на будівництво родинних пірамід-усипальниць у Європі. Так на території України також стали популярними такі споруди. Часто їх зводили на місцевих цвинтарях, як сімейні склепи.

До наших днів збереглося 5 таких - у Берестечку, Березових Рудках, Житомирі, Комендантівці і Сумах. Вони у досить занедбаному стані, але часто туди возять туристів для екскурсій.

Проте, за словами архітектора Тітаренка, на Сумщині була ще одна пірамідальна споруда і знаходилася вона в селі Славгородок, Краснопільського району. До наших днів дійшли тільки фото та опис цієї усипальниці.

Що відомо про таємничу піраміду у Сумах

"Дуже багато легенд існує про піраміду на центральному цвинтарі нашого міста Суми. Розповідати про них немає сенсу, бо усі, як би цього не хотілося, так і залишиться легендою", - пише архітектор.

Тітаренко наголошує, що немає точних даних про час і дату будівництва піраміди на міському цвинтарі.

3D модель піраміди у Сумах (фото: facebook/ Ігор Тітаренко)

"Ось що розповідає Віктор Токарєв, дослідник старих сумських кладовищ: "На Центральному цвинтарі є усипальниця у вигляді єгипетської піраміди висотою 8 м та стороною квадрата 7 м. Що було на вершині - невідомо (сьогодні вона відсутня), і вже не можна сказати, яким був первозданний вигляд піраміди і що було всередині - там усе розкопано, розбито, пограбовано. Залишилося лише ледь помітне поглиблення, ніша - можливо, для трун, а може, для вінків чи ваз", - ділиться інформацією архітектор.

За припущеннями дослідника, швидше за все, там було поховано двох людей із статної сім’ї, і вони якимось чином були пов'язані з Єгиптом.

"Творці гробниці, мабуть, знали будівельні секрети давніх єгиптян. Наприклад, цегла, як і в єгипетських пірамідах, клалася звичайним способом, потім кут зрізався, після чого на піраміду наносилося покриття, виконане в техніці енкаустики (на основі воску, смол, олій, пігментів), яке надавало пірамідам блиск і протягом століть захищало від атмосферного впливу", - цитує дослідника Токарєва архітектор.

Людина або люди, поховані в піраміді, мабуть, були відлучені від церкви, тому що піраміда знаходилася за межами колишнього цвинтаря.

Такий вигляд піраміда має зараз (фото: facebook/ Ігор Тітаренко)

Робити рівну кладку з такої цегли у той час було дуже важко, треба було вирівнювати ряди розчином. Такого не допускали в 70-ті роки ХІХ століття. Вчений припускає, що піраміда могла бути ще давнішою.

Як виглядала піраміда-гробниця у минулому

За легендою, під пірамідою були підземні ходи. Проте це спростовує один із місцевих дигерів, який намагався їх знайти, але безуспішно.

"У 1981 році був складений паспорт на піраміду: "Склеп розташовано на околиці м. Суми, на території, що на початку 19 ст. знаходилася за кордоном кладовища. Це дає змогу припустити, що в склепі поховано самовбивцю. Існує припущення про поховання в склепі вбитого на дуелі гусара. Саме поховання розташовано нижче рівня землі в спеціальній камері", - зазначає Тітаренко.

Про існування підземного приміщення свідчить лучковий отвір в цокольній частині всередині склепу та сходи, що ведуть вниз. Хід в підземне приміщення засипано землею.

Надземна частина склепу являє собою чотиригранну піраміду з квадратною основою, викладену з цегли. Вгорі кожної грані розташовано круглі отвори.

"В інтер’єрі збереглися тиньковані ніші - стрільчасті та прямокутні, а також тинькований карниз по периметру склепу, на висоті приблизно трьох метрів від основи піраміди. Вірогідно, в площині ніш були написи або зображення, але вони не збереглися", - пише архітектор.

Так виглядала сумська піраміда колись (фото: facebook/ Ігор Тітаренко)

Тоді піраміду визнали унікальною спорудою меморіальної архітектури, що потребує дослідження. При цьому вказано, що автор проєкту невідомий і датовано піраміду початком XIX століття.

Тітаренко зазначає, що піраміда дуже схожа із малюнком Миколи Алфьорова, датованим 1800 роком.

"Піраміда з малюнку Алфьорова не схожа на жодну відому в наш час піраміду. Зате обрисами і розташуванням вікон вона нагадує сумську піраміду. Окрім портика з колонами. Але Микола Алфьоров свою акварель намалював не з готової піраміди, а "із проєкту Олександра Паліцина", щоб зробити приємність своєму вчителю Олександру Паліцину. І, можливо, замовнику піраміди античний портик з колонами видався зайвим, бо слідів від нього нема ні на піраміді, ні біля неї", - наголошує архітектор.

Також Тітаренко додає, що побудувавши багато церков і піраміду для генерала Корсакова в Славгородку, Олександр Паліцин міг бути автором піраміди на Сумському цвинтарі.

Зараз ця споруда взята на облік як "пам’ятка архітектури і містобудування місцевого значення".